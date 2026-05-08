Todos los pasajeros del 'MH Hondius' continúan asintomáticos antes de su llegada a Tenerife

El Gobierno central mantiene activado el amplio operativo sanitario y logístico diseñado para recibir en Tenerife al MV Hondius, el crucero afectado por un brote de hantavirus que continúa su travesía hacia Canarias. Las autoridades insistieron ayer en que todos los pasajeros permanecen asintomáticos y defendieron que el riesgo para la población general sigue siendo «muy bajo». Además, acorde a la marcha del barco, podría ser posible un adelanto a su llegada al puerto de Granadilla.

Así lo trasladaron el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, y la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, tras una nueva reunión de coordinación para preparar la llegada del buque a las Islas Canarias este domingo.

Comunicación con los españoles abordo

Padilla explicó que no se han detectado nuevos casos clínicos a bordo y confirmó que la ministra de Sanidad, Mónica García, mantuvo también ayer una videollamada con los 14 pasajeros españoles que posteriormente serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid para guardar cuarentena. Según detalló, todos se encuentran bien, continúan usando mascarillas de prevención y mantienen las medidas de higiene respiratoria indicadas por las autoridades sanitarias.

El secretario de Estado quiso además lanzar un mensaje de tranquilidad después de las reacciones surgidas en torno a la llegada del crucero a Canarias. «Nos han pedido por favor que comuniquemos como institución que ellos no son un riesgo para la población general», señaló Padilla, quien insistió además en que todo el procedimiento previsto para el desembarco y el posterior traslado a Madrid «no reviste riesgos para la población general».

Desembarco en zódiacs

La operación prevista contempla que el crucero quede fondeado en el interior del puerto de Granadilla, en la zona considerada «más segura» por la Autoridad Portuaria y Capitanía Marítima para ejecutar el operativo. Desde allí comenzará un desembarco escalonado mediante pequeñas embarcaciones tipo zódiac.

Virginia Barcones explicó que los pasajeros irán abandonando el barco solo cuando el avión asignado a cada nacionalidad esté preparado para despegar desde el aeropuerto de Tenerife Sur.

Una vez en tierra, los pasajeros serán trasladados directamente en guaguas hasta la pista aeroportuaria para embarcar en sus respectivos vuelos destino a su país de procedencia.

No habrá contacto con la población civil

La secretaria general de Protección Civil insistió en varias ocasiones en que no existirá ningún contacto con la población civil. «Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas», afirmó, al tiempo que subrayó que únicamente participarán en el operativo los intervinientes autorizados y equipados con «los estándares más altos de protección» para garantizar seguridad.

El Gobierno trabaja además con distintos escenarios internacionales para organizar la repatriación de pasajeros de 23 nacionalidades. Alemania, Francia, Grecia, Países Bajos y Turquía han mostrado ya disposición a aportar medios aéreos, mientras que Bélgica, Irlanda o Suecia recurrirían al mecanismo europeo de protección civil. Mientras tanto, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá preparan también vuelos propios para evacuar a sus ciudadanos.

Las autoridades españolas solicitaron además aviones medicalizados y equipos de protección médica para responder a cualquier posible contingencia durante el operativo. Barcones aseguró también que España trabaja «con todos los escenarios posibles», incluso ante eventuales cambios meteorológicos, y confirmó que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) está elaborando boletines específicos para seguir la situación del puerto y del aeropuerto con antelación.

Contactos en Alicante y Barcelona

La principal novedad sanitaria de la jornada se produjo en Alicante, donde una mujer de 32 años fue ingresada de forma preventiva tras haber coincidido en un vuelo con una de las pasajeras del crucero fallecida posteriormente en Sudáfrica. La paciente presenta síntomas respiratorios leves y permanece aislada en una habitación de presión negativa mientras se esperan los resultados de la PCR enviada al Centro Nacional de Microbiología.

Padilla recalcó, no obstante, que se trata de un caso «bastante improbable», ya que la mujer viajaba dos filas por detrás de la pasajera infectada y el contacto fue breve, lo que reduce posibilidades.

Además, Sanidad intenta localizar a otra persona sudafricana que también coincidió en ese vuelo y que posteriormente pasó varios días en Barcelona antes de regresar a su país de origen. Las autoridades mantienen activados los protocolos de seguimiento y rastreo de contactos.

Traslados al Hospital Gómez Ulla de Madrid

El Ministerio de Sanidad aprobó también ayer junto a las comunidades autónomas el protocolo oficial para el manejo de pasajeros procedentes del MV Hondius. El documento establece que los pasajeros españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla, en Madrid, donde se les practicará una PCR al inicio de la cuarentena y otros siete días después.

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El protocolo contempla además controles de temperatura dos veces al día, vigilancia activa de síntomas y seguimiento específico de salud mental y apoyo emocional para las personas aisladas. En caso de que algún pasajero presente síntomas compatibles con hantavirus, será trasladado inmediatamente a una habitación de aislamiento con presión negativa y se activará la red de aislamiento de alto nivel.