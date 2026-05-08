Guardia Civil y Policía activan protocolos de seguridad ante el operativo del crucero con hantavirus en Tenerife
La Guardia Civil y la Policía Nacional activan protocolos de actuación ante la llegada a Tenerife de un crucero con hantavirus, estableciendo medidas de protección para los agentes
EFE
La Guardia Civil y la Policía Nacional han activado protocolos de actuación ante la llegada a Tenerife del crucero afectado por un brote de hantavirus, con instrucciones dirigidas a los agentes que puedan intervenir en el operativo vinculado al pasaje del buque.
El documento elaborado por la Unidad Central Operativa NRBQ de la Guardia Civil advierte de que los pasajeros que sean trasladados a centros de referencia, como el Hospital Gómez Ulla de Madrid u otros centros en Canarias, serán considerados contactos de alto riesgo. Por este motivo, las patrullas que participen en labores de escolta deberán circular con las ventanillas cerradas y con el sistema de aire en modo recirculación.
El protocolo también establece que, si los agentes tienen que interactuar con vehículos medicalizados, deberán hacerlo siempre a favor del viento y manteniendo distancia de seguridad. Además, contempla el uso obligatorio de equipos de protección individual cuando exista contacto directo con personas contagiadas o en cuarentena.
La Guardia Civil señala que la actuación policial debe basarse en el principio de precaución y en la coordinación con las unidades especializadas en riesgos nucleares, radiológicos, biológicos y químicos, especialmente en escenarios que vayan más allá del contacto ambiental rutinario.
El informe recuerda que la cepa detectada tiene capacidad documentada de transmisión entre personas en casos de contacto estrecho, por lo que pide extremar las precauciones no solo ambientales, sino también ante posibles contactos directos con casos sospechosos o confirmados.
El principal riesgo, según el protocolo, se relaciona con la inhalación de aerosoles contaminados por excretas o saliva de roedores en ambientes cerrados o con acumulación de polvo. Aun así, ante el operativo del crucero, las instrucciones ponen el acento en evitar que los agentes puedan convertirse en vectores de transmisión.
Los guardias civiles que hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado deberán quedar en vigilancia activa. Si durante los 45 días posteriores a la intervención presentan síntomas, tendrán que comunicarlo de inmediato a sus superiores y acudir a los servicios sanitarios indicando su participación en el operativo.
Por su parte, el protocolo de la Policía Nacional califica el riesgo de contagio como bajo, aunque recomienda medidas preventivas como la ventilación de espacios, el uso de mascarilla y protección ocular en caso de polvo o suciedad en suspensión.
La activación de estos protocolos se produce mientras Tenerife se prepara para el dispositivo vinculado al crucero, que permanecerá fondeado en el entorno de Granadilla y cuyos pasajeros serán atendidos bajo medidas especiales de seguridad sanitaria.
- Última hora en directo del brote de hantavirus: el barco hará escala en Tenerife
- El MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife: los casos confirmados ya vuelan a Países Bajos y el pasaje llegará a Canarias en tres días
- El médico grave con hantavirus que iba a ser evacuado al Hospital de La Candelaria vuela hacia Países Bajos
- La OMS y Sanidad imponen el traslado a Tenerife del buque afectado por el brote de hantavirus
- Fernando Esperón, investigador: 'Si estuviera en el crucero, no tendría miedo al hantavirus; aunque el barco llegue a Canarias, el brote no avanzará
- Fernando Clavijo sobre el barco con hantavirus: 'El crucero no atracará en Canarias, solo fondeará y la evacuación será con una lancha
- La Librería del Cabildo reabre sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras seis años cerrada
- Hospitalizada en Ámsterdam una azafata de KLM por un posible contagio de hantavirus