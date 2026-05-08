Guardia Civil y Policía activan protocolos de seguridad ante el operativo del crucero con hantavirus en Tenerife

La Guardia Civil y la Policía Nacional han activado protocolos de actuación ante la llegada a Tenerife del crucero afectado por un brote de hantavirus, con instrucciones dirigidas a los agentes que puedan intervenir en el operativo vinculado al pasaje del buque.

El documento elaborado por la Unidad Central Operativa NRBQ de la Guardia Civil advierte de que los pasajeros que sean trasladados a centros de referencia, como el Hospital Gómez Ulla de Madrid u otros centros en Canarias, serán considerados contactos de alto riesgo. Por este motivo, las patrullas que participen en labores de escolta deberán circular con las ventanillas cerradas y con el sistema de aire en modo recirculación.

El protocolo también establece que, si los agentes tienen que interactuar con vehículos medicalizados, deberán hacerlo siempre a favor del viento y manteniendo distancia de seguridad. Además, contempla el uso obligatorio de equipos de protección individual cuando exista contacto directo con personas contagiadas o en cuarentena.

La Guardia Civil señala que la actuación policial debe basarse en el principio de precaución y en la coordinación con las unidades especializadas en riesgos nucleares, radiológicos, biológicos y químicos, especialmente en escenarios que vayan más allá del contacto ambiental rutinario.

El informe recuerda que la cepa detectada tiene capacidad documentada de transmisión entre personas en casos de contacto estrecho, por lo que pide extremar las precauciones no solo ambientales, sino también ante posibles contactos directos con casos sospechosos o confirmados.

El principal riesgo, según el protocolo, se relaciona con la inhalación de aerosoles contaminados por excretas o saliva de roedores en ambientes cerrados o con acumulación de polvo. Aun así, ante el operativo del crucero, las instrucciones ponen el acento en evitar que los agentes puedan convertirse en vectores de transmisión.

Los guardias civiles que hayan tenido contacto estrecho con un caso confirmado deberán quedar en vigilancia activa. Si durante los 45 días posteriores a la intervención presentan síntomas, tendrán que comunicarlo de inmediato a sus superiores y acudir a los servicios sanitarios indicando su participación en el operativo.

Por su parte, el protocolo de la Policía Nacional califica el riesgo de contagio como bajo, aunque recomienda medidas preventivas como la ventilación de espacios, el uso de mascarilla y protección ocular en caso de polvo o suciedad en suspensión.

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La activación de estos protocolos se produce mientras Tenerife se prepara para el dispositivo vinculado al crucero, que permanecerá fondeado en el entorno de Granadilla y cuyos pasajeros serán atendidos bajo medidas especiales de seguridad sanitaria.