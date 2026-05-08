Los extranjeros del crucero MV Hondius serán repatriados desde Tenerife aunque presenten síntomas

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este viernes que todos los pasajeros extranjeros que viajan en el crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, serán repatriados a sus respectivos países cuando el buque llegue al puerto de Granadilla, en Tenerife, incluso si presentan síntomas de haberse contagiado.

García ha explicado que, si no necesitan atención médica urgente, las personas extranjeras serán evacuadas y repatriadas "independientemente" de que tengan algún síntoma. La ministra también ha garantizado la seguridad del dispositivo de evacuación y repatriación previsto para la llegada del barco a Tenerife.

El crucero llegará el domingo a Tenerife y quedará fondeado

El MV Hondius tiene previsto llegar el domingo a la isla de Tenerife, aunque no entrará en puerto. Según la información trasladada por la ministra, el barco quedará fondeado cuando se acerque al puerto de Granadilla.

El pasaje y los tripulantes serán sometidos a un control por parte de Sanidad Exterior y del Centro de Control Europeo. A partir de esa valoración se tomarán las decisiones correspondientes dentro del operativo.

La previsión es que el barco, en el que viajan 144 personas de varias nacionalidades, llegue al mediodía del domingo. Los ocupantes serán evacuados en lanchas rápidas y trasladados al aeropuerto para su repatriación o, en el caso de los españoles, para su traslado a Madrid.

Los españoles irán a un hospital militar en Madrid

Sobre los 14 españoles que viajan en el buque, Mónica García ha señalado que "están bien" y que tienen "muchísimas ganas de llegar a España".

La ministra confía en que acepten someterse a una cuarentena en un hospital militar de Madrid como medida de precaución. En caso contrario, ha recordado que existen medios legales para obligarlos.

Sanidad pide evitar incertidumbres

García ha defendido que este no es el momento de introducir "incertidumbres" ni "miedos", ni tampoco de abrir un debate político “estéril”. La ministra se ha referido así a las fricciones con las autoridades regionales de Canarias, que habían denunciado falta de información por parte del Gobierno central, y a las críticas de la oposición por la gestión de la crisis.

"Desde el Gobierno de España, también desde el Gobierno de Canarias, vamos a asegurar la salud de las personas que vienen y también a asegurar la salud de toda la población", ha señalado.

La ministra ha añadido que, si la Organización Mundial de la Salud ha confiado en España para esta operación, es porque el país cuenta con dispositivos de salud pública y de sanidad “absolutamente ejemplares”.

Un dispositivo inédito con 22 países implicados

Mónica García ha explicado que se trata de un dispositivo "inédito" coordinado por España para la acogida del barco. La operación implica a otros 22 países y, según la ministra, cuenta con las garantías necesarias.

También ha pedido "máxima coordinación" y "máxima lealtad" para valorar todos los escenarios que puedan presentarse durante la llegada del crucero y la evacuación de sus ocupantes.

El riesgo en el barco es cada vez más bajo

La ministra ha indicado que, dado el tiempo transcurrido desde que se detectó el primer caso en el barco, el riesgo de que se presenten nuevas infecciones a bordo es "cada vez más bajo".

Según la Organización Mundial de la Salud, el riesgo para la población de Canarias cuando llegue el crucero es bajo.

Tres fallecidos durante la travesía

El MV Hondius zarpó el 1 de abril desde Ushuaia, en el sur de Argentina, para cruzar el Atlántico Sur. Durante la travesía, tres personas murieron y otras cuatro han presentado síntomas de distinta intensidad.

Ahora, el operativo se centra en la llegada del buque a Tenerife, su fondeo frente a Granadilla, la evaluación de pasajeros y tripulantes y la salida organizada de sus ocupantes hacia sus países de origen o, en el caso de los españoles, hacia Madrid.