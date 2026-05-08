Euskadi se une a Canarias y exige una reunión para aclarar el Pacto de Migración y Asilo de la UE

Euskadi se alinea con Canarias. Ambos Gobiernos autonómicos mantienen una posición común ante la inminente entrada en vigor del Pacto Europeo de Migración y Asilo, prevista para el próximo 12 de junio. A apenas un mes de su aplicación, Canarias ya venía alertando de la falta de información y coordinación en torno a la nueva normativa comunitaria. El resultado es un frente compartido entre ambos Ejecutivos, que reclaman al Estado una mayor implicación y transparencia sobre cómo se aplicará el acuerdo en los territorios. Canarias –ahora con el respaldo explícito de Euskadi– pide la convocatoria de las comunidades autónomas para analizar el contenido del pacto y conocer con precisión cuáles serán sus efectos y mecanismos de implementación.

En este contexto, el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, y el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, participaron ayer en la Mesa Interinstitucional de Coordinación para la Acogida de Personas Migrantes en Tránsito de Euskadi, celebrada en Irún. Canarias acudió al encuentro como principal frontera sur de la migración africana hacia Europa a través de la ruta atlántica –considerada una de las más letales y peligrosas del mundo–, mientras que Euskadi representa, de facto, la frontera norte en el tránsito de personas migrantes hacia el continente europeo.

Más allá de la entrada en vigor del Pacto, Caraballo puso el foco en el deterioro de la situación política y de seguridad en el Sahel, especialmente tras los ataques registrados en distintas ciudades de Mali. Un escenario que, advirtió, genera «mucha preocupación» y abre nuevas incertidumbres sobre la evolución de los flujos migratorios y su gestión en los próximos meses. Los enfrentamientos en Mali ya están provocando desplazamientos migratorios tanto dentro del continente africano como hacia el exterior, con las Islas como uno de los posibles destinos de salida hacia Europa. Además, la ruta atlántica continúa desplazándose hacia el sur, especialmente hacia países como Gambia y Senegal, lo que implica travesías más largas, complejas y peligrosas.

Sin información

Ambas comunidades autónomas sitúan ahora la responsabilidad sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Ni el Gobierno vasco ni el Gobierno de Canarias han sido convocados por el Gobierno de España para conocer de qué manera se va a implementar este acuerdo». La incertidumbre, aseguró, es compartida: «Ni el Gobierno vasco lo sabe, ni el Gobierno de Canarias lo sabe y mucho nos tememos que el Gobierno de España tampoco».

El viceconsejero recordó además que esta misma semana mantuvo una reunión con la Dirección General de Asuntos de Interior de la Comisión Europea para abordar la aplicación del pacto migratorio. Pero el balance dejó «más dudas que certezas». Entre las incógnitas pendientes figuran aspectos como, por ejemplo, la ausencia de protocolos definidos, el funcionamiento del reglamento de triaje para identificar a las personas con derecho a protección internacional, los centros que se utilizarán para el proceso o la existencia de recursos estables que eviten depender «de la voluntad del Gobierno de turno». La conclusión, advirtió, es clara: se trata de «un asunto estructural» que previsiblemente irá en aumento en los próximos meses.

En este sentido, la demanda del Gobierno de Canarias es contundente: «Garantías y estabilidad en la gestión de la política migratoria». Por su parte, el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, advirtió de las consecuencias que podría tener la aplicación del pacto sobre los territorios fronterizos. «Lo que parece evidente es que Europa va a reforzar sus políticas migratorias y que se pretende utilizar a Canarias y a otros territorios fronterizos como espacios de retención de personas migrantes, y eso no lo vamos a permitir», sostuvo Candil.