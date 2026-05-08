Las empresas facilitarán que sus trabajadores asistan a los actos del papa León XIV en Canarias

La visita del papa León XIV a Canarias, prevista para los días 11 y 12 de junio de 2026, empieza a perfilar también su dimensión organizativa y empresarial. CEOE Tenerife ha mantenido un encuentro institucional con el obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago, para conocer los detalles del viaje papal al Archipiélago y trasladar la disposición de la patronal a colaborar en el desarrollo de los actos previstos.

En la reunión participaron el presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, y la secretaria general de la organización, Elena Vela. Ambos trasladaron al obispo la voluntad de la Confederación de contribuir, junto a sus empresas asociadas, a la organización de un acontecimiento que la entidad considera de gran relevancia social, institucional y económica para Canarias.

CEOE Tenerife colaborará en la organización de la visita papal

Durante el encuentro, la patronal tinerfeña mostró su disposición a apoyar las necesidades vinculadas a la visita del papa León XIV, especialmente en áreas relacionadas con la logística, la seguridad, el suministro de alimentos y otros servicios esenciales para el correcto desarrollo de los actos.

La organización empresarial destacó que la llegada del pontífice supondrá un reto de coordinación entre instituciones, entidades y empresas, debido al alcance que se prevé para los actos programados durante esos dos días.

El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, afirmó que "es un honor para Tenerife y para Canarias recibir la visita de Su Santidad" y subrayó la implicación del tejido empresarial para contribuir al éxito de este acontecimiento.

Facilidades para que los trabajadores puedan acudir a los actos

Uno de los puntos destacados del encuentro fue la asistencia de trabajadores a los actos organizados con motivo de la visita papal. Según trasladó CEOE Tenerife, las empresas facilitarán la participación de aquellos empleados que deseen acudir a las celebraciones previstas durante la estancia del papa León XIV en Canarias.

La patronal no detalló medidas concretas, pero sí expresó su voluntad de favorecer la asistencia de los trabajadores dentro del marco de colaboración planteado con la Diócesis Nivariense y el resto de entidades implicadas.

Coordinación con instituciones y entidades

La secretaria general de CEOE Tenerife, Elena Vela, señaló que la Confederación trabajará en coordinación con distintas organizaciones, entidades e instituciones para contribuir al correcto desarrollo de la visita.

"Desde CEOE Tenerife coordinaremos con las distintas organizaciones, entidades e instituciones todo lo necesario para contribuir al correcto desarrollo de una visita histórica para Canarias", afirmó Vela.

La reunión sirvió también para abordar aspectos relacionados con la coordinación institucional y con el impacto que la visita puede tener en el Archipiélago, tanto desde el punto de vista social como por su proyección exterior y su posible efecto dinamizador en la economía.

El Obispado valora el apoyo empresarial

El obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Alberto Santiago, valoró la disposición mostrada por CEOE Tenerife y el papel que puede desempeñar el empresariado en la organización de un acontecimiento de estas características.

La visita del papa León XIV a Canarias requerirá la participación de distintos sectores para atender las necesidades asociadas a los actos previstos, así como la coordinación entre administraciones, entidades religiosas, organizaciones sociales y tejido empresarial.

Una visita con impacto social e institucional

CEOE Tenerife enmarca su colaboración en la importancia que tendrá la presencia del pontífice en Canarias. La patronal considera que se trata de una cita de gran relevancia para el Archipiélago, no solo por su dimensión religiosa, sino también por su impacto social, institucional y económico.

La visita papal movilizará previsiblemente a un amplio número de personas y exigirá una planificación detallada en materia de servicios, accesos, seguridad, atención a los asistentes y apoyo logístico.