La Academia Canaria de la Lengua aplaude a Quevedo: "Está prestigiando el español de Canarias"

Miembros de número de la Academia Canaria de la Lengua (ACL), como su presidente, Gonzalo Ortega, o la filóloga Marta Samper, aplauden la aportación que las letras de las canciones de Quevedo han hecho al léxico y la identidad canaria más urbana, sobre todo entre los jóvenes.

En la presentación de un archivo de las hablas canarias que promueve la institución, Ortega ha considerado "digno de aplauso" el fenómeno mundial de Quevedo, quien incluye de forma natural en sus temas expresiones o lugares de Canarias, tierra en la que no nació pero que reivindica, homenajea y siente muy suya, como refleja en sus exitosas composiciones.

"Otra cosa", ha dicho, "es que estas iniciativas supongan en la práctica una revitalización del léxico canario entre la juventud", colectivo en el que, lejos de posiciones apocalípticas, los académicos advierten de que no se entienden ni se usan, o se hace cada vez menos, términos isleños como 'magua', 'guineo', 'sopladera' o 'enchumbado, que sí usan aún, sobre todo en zonas rurales, personas más mayores.

Samper ha destacado que Quevedo "utiliza vocablos canarios de una manera muy natural, nada artificial o encajada", lo que, a su juicio, "tiene un gran valor".

"Soy muy fan de Quevedo, me parece que está prestigiando y que está dando un nuevo enfoque a lo que se puede entender por el español de Canarias y eso es muy útil para todos: para la academia y para toda la comunidad", ha aseverado la profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

En cualquier caso, ambos han admitido que la globalización y las redes sociales impactan en el español de Canarias, como lo hacen en otras de sus variedades, como la andaluza y la extremeña.

Sin embargo, en el caso de las islas, los términos designativos, que suponen "más de la mitad de los canarismos", como los nombres de plantas, animales, entidades etnográficas, deportes, entre los que Ortega ha citado 'tabaiba', 'tedera', 'tajinaste', 'pardela' o 'pardelera', no se perderán, en tanto en cuanto existan los elementos, especies, disciplinas, cantes o bailes, a los que dan nombre.

A la reivindicación y conservación de algunos términos isleños también han contribuido, ha dicho, campañas institucionales, como una promovida por la Consejería regional de Turismo cuyo eslogan invitaba a los canarios a "irse de belingo por las islas".

"Por razones imprevisibles, en un determinado momento, un canarismo que virtualmente estaba medio muerto o casi muerto surge de nuevo a la superficie, con lo que el vocabulario no termina nunca de perderse del todo", ha referido.

Por ello, Ortega ha rechazado, como sostienen algunos, quizás por desconocimiento, que el léxico canario "esté prácticamente desapareciendo y de manera inminente e irremediable", una afirmación que, en su opinión, "como mínimo, hay que matizar".

"Las lenguas acusan las vicisitudes de la sociedad y, a partir de ahí, todo es natural. Todo lo que contribuye a sumar", como las letras de Quevedo, "es bienvenido", ha manifestado.

Samper ha recalcado que, junto a Quevedo, "hay otros canarios que también están haciendo gala de serlo en el plano identitario y lingüístico, que es fundamental porque es lo que se está oyendo" y están "transmitiendo también un vocabulario" local "pero urbano" a un público mundial, lo que es de gran utilidad para dar un nuevo enfoque al español de las islas.