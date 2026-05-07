Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo sobre la última hora del crucero con un brote de hantavirus que navega hacia CanariasEl intercambiador temporal de La LagunaCD TenerifeUn ferry deja en tierra dos horas y medias a sus pasajeros en TenerifeCoches en cascos históricos'Arconian', barco de la cocaínaTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

Última hora de la llegada a Canarias del crucero 'MV Hondius' con un brote de hantavirus

El navío, que ha registrado tres muertes y ocho afectados por este virus, se encuentra fondeado en Cabo Verde

Víctor de Castro

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas de Gran Canaria

El crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, se encuentra en el centro de un brote de hantavirus que deja hasta el momento tres fallecidos y al menos ocho casos confirmados. A bordo viajan 147 personas —88 pasajeros y 59 tripulantes— de hasta 23 nacionalidades. Entre ellos figuran 13 pasajeros y un tripulante españoles; cinco residen en Cataluña y, según la información disponible, ninguno presenta síntomas. El buque tiene prevista su llegada a Canarias este sábado, en línea con las indicaciones de la OMS, mientras ya se han activado las primeras evacuaciones médicas.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Revolución en los institutos de Canarias: el nuevo modelo de cafeterías escolares llega a La Laguna con el IES Martín Miranda
  2. Última hora de la posible llegada a Canarias del crucero con un brote de hantavirus: el presidente del Gobierno de Canarias no ve 'razonable trasladar el barco desde Cabo Verde
  3. La OMS y Sanidad imponen el traslado a Tenerife del buque afectado por el brote de hantavirus
  4. El Festival Mueca despliega su programación más extensa en Puerto de la Cruz del 7 al 10 de mayo: 44 compañías y 105 espectáculos
  5. Fernando Esperón, investigador: 'Si estuviera en el crucero, no tendría miedo al hantavirus; aunque el barco llegue a Canarias, el brote no avanzará
  6. Aldama reconoce que no pagó sobornos a Ángel Víctor Torres
  7. La Librería del Cabildo reabre sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras seis años cerrada
  8. El impacto de un avión, 122 'heridos' y más de 400 efectivos: Tenerife ensaya una emergencia para evitar la catástrofe

Trasladan a Países Bajos al paciente con síntomas de hantavirus que permanecía en un avión en Gran Canaria

Trasladan a Países Bajos al paciente con síntomas de hantavirus que permanecía en un avión en Gran Canaria

Última hora de la llegada a Canarias del crucero 'MV Hondius' con un brote de hantavirus

Última hora de la llegada a Canarias del crucero 'MV Hondius' con un brote de hantavirus

Gambia atiende las emergencias con acento canario

Gambia atiende las emergencias con acento canario

Marruecos se consolida como un territorio de acogida para personas migrantes

Marruecos se consolida como un territorio de acogida para personas migrantes

El Gobierno de España evita trasladar el avión a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional

El Gobierno de España evita trasladar el avión a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional

Sánchez responde con el silencio a la llamadas de Clavijo sobre el barco con hantavirus letal que se dirige a Canarias

Sánchez responde con el silencio a la llamadas de Clavijo sobre el barco con hantavirus letal que se dirige a Canarias

Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech

Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech

La ministra de Defensa asegura que sólo irán al Gómez Ulla aquellos españoles que "voluntariamente quieran"

La ministra de Defensa asegura que sólo irán al Gómez Ulla aquellos españoles que "voluntariamente quieran"
Tracking Pixel Contents