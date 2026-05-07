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Última hora de la llegada a Canarias del crucero 'MV Hondius' con un brote de hantavirus
El navío, que ha registrado tres muertes y ocho afectados por este virus, se encuentra fondeado en Cabo Verde
El crucero MV Hondius, que partió de Ushuaia (Argentina) con destino a Cabo Verde, se encuentra en el centro de un brote de hantavirus que deja hasta el momento tres fallecidos y al menos ocho casos confirmados. A bordo viajan 147 personas —88 pasajeros y 59 tripulantes— de hasta 23 nacionalidades. Entre ellos figuran 13 pasajeros y un tripulante españoles; cinco residen en Cataluña y, según la información disponible, ninguno presenta síntomas. El buque tiene prevista su llegada a Canarias este sábado, en línea con las indicaciones de la OMS, mientras ya se han activado las primeras evacuaciones médicas.
Aránzazu Fernández
Trasladan a Países Bajos al paciente con síntomas de hantavirus que permanecía en un avión en Gran Canaria
El pasajero con sintomatología de hantavirus que permanecía desde ayer en un avión en el Aeropuerto de Gran Canaria fue trasladado finalmente este jueves a Ámsterdam (Países Bajos) en una nueva aeronave medicalizada, distinta a la que inicialmente se encontraba en la isla. Así lo confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Canarias.
Según la información facilitada, el dispositivo se desarrolló bajo la coordinación de las autoridades competentes y de la compañía encargada del operativo, aplicando en todo momento los protocolos sanitarios y de seguridad previstos para este tipo de situaciones
Hantavirus: así puedes rastrear en tiempo real el crucero MV Hondius rumbo a Canarias
El buque, con bandera de Países Bajos, se encuentra actualmente en la zona de Cabo Verde y puede ser rastreado en tiempo real a través de plataformas marítimas.
El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gando a Málaga con el paciente con hantavirus para evitar un conflicto institucional y electoral en Andalucía
El avión ambulancia que traslada a dos personas contagiadas de hantavirus en el crucero MV Hondius desde Cabo Verde a Países Bajos y que tuvo que parar en Gran Canaria por un fallo eléctrico permanecerá en la pista del aeropuerto hasta la llegada de una nueva aeronave que completará el traslado. La nueva aeronave está previsto que aterrice sobre las 2:00 horas del jueves en Gando.
Pedro Sánchez mantiene silencio con Fernando Clavijo sobre el barco con hantavirus letal que se dirige a Canarias
El Gobierno de Canarias mantiene desde la noche del martes una dura confrontación institucional con el Ejecutivo central por la gestión de la crisis sanitaria del buque afectado por hantavirus, que ya partió hacia Tenerife y tiene previsto llegar el domingo para proceder el lunes a repatriar a los viajeros que no presenten síntomas de contagio. De hecho, 48 horas después de adoptar de forma unilateral esa polémica decisión, el presidente Pedro Sánchez no ha contactado con su homólogo canario, Fernando Clavijo, que sí ha recibido el apoyo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Atrapados en el mar: ¿cómo se contiene un brote de hantavirus en un barco?
La actual alerta sanitaria generada por el brote de hantavirus a bordo de una embarcación nos sitúa ante un escenario epidemiológico tan inusual como complejo.
Hantavirus y covid-19: en qué se diferencian y en qué se parecen
La crisis sanitaria del crucero de lujo 'MV Hondius', donde se ha declarado un brote de hantavirus que ya ha afectado a ocho personas —tres de ellas, fallecidas— no tiene nada que ver con la pandemia de covid-19 que aún está muy presente en el imaginario de la población mundial, tal y como explican diferentes voces sanitarias a EL PERIÓDICO. "Es una situación muy diferente a la del covid", asegura a este diario el secretario de Salut Pública de Catalunya, Esteve Fernández. "No hay riesgo de pandemia, estamos muy convencidos. Este es un virus muy poco infeccioso, con muy poca capacidad de mutar y de infecta. Pero es muy letal cuando contagia", señala.
¿Hay riesgo en Canarias? Qué dicen los expertos sobre el crucero con hantavirus
El crucero MV Hondius con un brote de hantavirus atracará el próximo sábado en el puerto tinerfeño de Granadilla de Abona y los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen y los 14 españoles a Madrid. El doctor Luis Franco, inmunólogo y profesor de los Estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, responde a este periódico las cinco claves sobre cómo se aplicará el protocolo sanitaria a la llegada del crucero a nuestro país.
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