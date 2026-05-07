Turismo y patronales alertan sobre la "mala reputación" de la imagen de Canarias por la "descoordinación" y la "improvisación"

A la Consejería de Turismo del Gobierno regional y a las patronales canarias les preocupa la mala imagen reputacional del destino Canarias que puede generar la "improvisación" y la "descoordinación" con la que se ha abordado la gestión en la llegada del crucero MV Hondius a las Islas con una infección de hantavirus a bordo. Nadie cree que esta situación afecte directamente al turismo o que pueda restar visitantes, pero sí pone en riesgo una imagen internacional que hay preservar donde la seguridad es fundamental y que no haya colaboración entre los gobiernos no ayuda a que la reputación no resulte dañada.

La consejera de Turismo del Ejecutivo autonómico, Jéssica de León, aseguró que “lo que habla mal del destino turístico es la descoordinación a la que nos ha sometido el Gobierno de España. Que el presidente del Gobierno de Canarias tenga que enterarse por la ministra de Sanidad a través de una carta enviada a las dos y media de la madrugada y respondida a la una y media de la mañana, es lo que la prensa internacional subraya como una mala reputación para el destino”. De León recordó que "en Canarias el segundo pilar fundamental de la industria turística es la seguridad y es lo que no se puede poner en riesgo".

Las patronales turísticas descartan que la crisis abierta por el crucero del hantavirus perjudique la imagen de las Islas de cara a los turistas y a los operadores del sector, por lo que prefieren actuar con cautela para no generar más alarmismo y amplificar aún más una situación que ha vuelto a escenificar de nuevo la descoordinación entre las administraciones en situaciones de crisis.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, advierte que si se ocasiona un "impacto reputacional" a Canarias por esta crisis hay que tener previstas medidas para mitigar cualquier efecto negativo. "Lo que está mal gestionado puede generar mala reputación, porque el problema no es el hecho en sí sino que no se gestione bien, por eso es fundamental transmitir que hay una absoluta colaboración entre administraciones, máxima transparencia informativa y que se ponen a disposición todos los medios necesarios para que el posible daño sea mínimo", añade el dirigente empresarial.

Rigor y seriedad

Por su parte el presidente de la CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, reclamado "máximo rigor y seriedad" en la gestión de una situación que, a su juicio, debe abordarse con cautela para evitar riesgos y consecuencias innecesarias. Alfonso ha defendido que cualquier decisión relacionada con el buque debe venir acompañada de explicaciones precisas sobre los medios disponibles, los protocolos previstos y las garantías para la población residente y para los turistas que se encuentran en las Islas. El presidente de la patronal tinerfeña ha señalado que la prioridad debe ser preservar la seguridad sanitaria de Canarias y ha pedido que se actúe con cautela para evitar que una crisis externa pueda derivar en un problema sanitario o económico para el Archipiélago.

Pedro Ortega cuestiona que desde que se conoció la situación generada en el crucero y que podía pasar por Canarias "no se han hecho las cosas con claridad, hay descoordinación a nivel institucional y no se está respetando al Gobierno de Canarias". Para el presidente de la patronal de Las Palmas Canarias tiene que aprovechar su situación estratégica de plataforma logística y turística en el Atlántico para poner en valor "que somos Europa en África" pero, sin embargo, en crisis como esta se empieza haciendo mal las cosas y se transmite a la población desconfianza e inseguridad. Ortega hace un paralelismo con la crisis migratoria: "Con la inmigración irregular se dejó sola a Canarias, si ahora se han equivocado hay que corregirlo ya y poner todos los recursos y medios para garantizar la seguridad sanitaria a la población, a los profesionales, pasajeros y personal portuario "para reducir la alarma y el miedo". El dirigente empresarial asegura que no solo se trata de ser seguros sino también parecerlo.

Pedro Alfonso añade en que es necesario aclarar por qué se ha adoptado la decisión, qué recursos se van a activar y qué garantías existen para evitar incidencias durante la gestión del crucero. La CEOE también ha reclamado mayor coordinación entre administraciones, especialmente con el Gobierno de Canarias, al entender que será la institución que tenga que gestionar buena parte de la situación cuando el barco llegue finalmente a las Islas, concretamente al puerto de Granadilla. El presidente de la CEOE de Tenerife ha advertido de que una gestión inadecuada podría colocar a Canarias en el centro de una situación ajena al Archipiélago y generar efectos negativos.