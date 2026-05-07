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Trasladan a Países Bajos al paciente con síntomas de hantavirus que permanecía en un avión en Gran Canaria

El pasajero del crucero 'MV Hontius' con sospecha del virus fue finalmente evacuado a Ámsterdam en un nuevo avión aéreo medicalizado

Las imágenes del avión medicalizado con dos infectados por hantavirus en la base aérea de Gando, en Gran Canaria

Las imágenes del avión medicalizado con dos infectados por hantavirus en la base aérea de Gando, en Gran Canaria

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Las imágenes del avión medicalizado con dos infectados por hantavirus en la base aérea de Gando, en Gran Canaria / José Pérez Curbelo

Aránzazu Fernández

El pasajero con sintomatología de hantavirus que permanecía desde ayer en un avión en el Aeropuerto de Gran Canaria fue trasladado finalmente este jueves a Ámsterdam (Países Bajos) en una nueva aeronave medicalizada, distinta a la que inicialmente se encontraba en la isla. Así lo confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Canarias.

Según la información facilitada, el dispositivo se desarrolló bajo la coordinación de las autoridades competentes y de la compañía encargada del operativo, aplicando en todo momento los protocolos sanitarios y de seguridad previstos para este tipo de situaciones.

El primer avión salió vacío hacia Róterdam

El avión medicalizado que permanecía en Gran Canaria desde el inicio de la incidencia abandonó posteriormente la isla sin pasajeros ni pacientes a bordo. En la aeronave viajaba únicamente la tripulación.

El aparato realizó además una escala técnica en Valencia para repostar combustible antes de continuar su ruta con destino final en Róterdam.

Noticias relacionadas y más

Coordinación sanitaria y medidas de seguridad

Fuentes de la Delegación del Gobierno subrayaron que todas las actuaciones se llevaron a cabo siguiendo los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad sanitaria y operativa tanto de los equipos implicados como del entorno aeroportuario.

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