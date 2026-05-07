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Sánchez llama a Clavijo para rebajar la tensión institucional por la crisis del hantavirus

El presidente del Gobierno de España devuelve por fin la llamada al jefe del Ejecutivo canario después de casi dos días de espera

Fernando Clavijo (i) y Pedro Sánchez durante un encuentro que mantuvieron en 2023.

Fernando Clavijo (i) y Pedro Sánchez durante un encuentro que mantuvieron en 2023. / Efe

El Día

El Día

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, devolvió finalmente la llamada a Fernando Clavijo, jefe del Ejecutivo canario, tras casi dos días de espera. El gesto llegó en plena tensión institucional por la gestión de la crisis del hantavirus y buscó rebajar el malestar generado en Canarias.

La conversación entre ambos dirigentes fue cordial y sirvió para encauzar la relación entre los dos gobiernos en un momento delicado. Clavijo llevaba días pendiente de hablar directamente con el presidente español para abordar la situación y reclamar una mayor coordinación.

En la reunión mantenida este jueves por la mañana entre Clavijo, Mónica García y Ángel Víctor Torres, quedó confirmado que el crucero afectado por el brote no atracará en Canarias, sino que permanecerá fondeado frente al Puerto de Granadilla, en Tenerife. El operativo prevé evacuar a los pasajeros mediante una lancha o una nave nodriza y trasladarlos después directamente al aeropuerto, sin contacto con la población.

El presidente canario valoró la medida como una buena noticia para el archipiélago, al considerar que reduce los posibles riesgos asociados al dispositivo. Aun así, pidió al Gobierno central que el buque permanezca el menor tiempo posible en aguas canarias y que, una vez desembarcados los pasajeros, continúe rumbo a Países Bajos si la situación sanitaria de la tripulación lo permite.

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Por la tarde, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, anunció que este viernes quedará definido el protocolo para el traslado de los ocupantes del Hondius desde el punto de fondeo hasta el aeropuerto de Tenerife Sur. El dispositivo, según detalló, se hará mediante "guaguas burbuja" para impedir cualquier contacto con la población.

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