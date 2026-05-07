La OMS asegura que el riesgo de hantavirus para Canarias por la llegada del crucero es bajo
El organismo internacional destaca que atender a los pasajeros es un "deber moral" y ya ha proporcionado orientación al operador del barco
EFE
La Organización Mundial de la Saludd (OMS) aseguró este jueves que el riesgo para la población de las Islas Canarias cuando llegue a este territorio el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus "es bajo" y consideró que atender a los pasajeros que se encuentran en el crucero es "un deber moral".
"La OMS ha proporcionado orientación al operador del barco sobre la gestión sanitaria a bordo. Se ha pedido a todos los pasajeros que permanezcan en sus camarotes. Se están desinfectando los camarotes y cualquier persona que presente síntomas será aislada de inmediato", explicó el director de la organización en relación a las medidas que se están tomando mientras la embarcación se dirige a España.
El dirigente del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que un experto de la OMS subió al barco en Cabo Verde y se le han unido dos médicos de los Países Bajos y un experto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, quienes permanecerán en el barco hasta su llegada al puerto de Granadilla, en Tenerife.
Evacuación médica de los pasajeros
Su misión es llevar a cabo una evaluación médica de todas las personas a bordo y recopilar información para evaluar su riesgo de infección.
"Están elaborando, paso a paso, directrices operativas para un desembarque seguro y respetuoso, y la continuación del viaje de los pasajeros y la tripulación a su llegada", aseguró Tedros.
En paralelo, se ha informado de forma pertinente a Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos, los doce países cuyos nacionales desembarcaron en la isla de Santa Elena, una de las escalas del crucero.
España acepta el desembarco
Sobre la solicitud a España para que asuma el desembarque de los ocupantes del crucero, Tedros explicó que formuló directamente la petición al presidente del Gobierno del país, Pedro Sánchez, quien la aceptó en virtud de lo que establece el Reglamento Sanitario Internacional.
No obstante, el director de la OMS recalcó que, aparte del cumplimiento de ese instrumento legal sobre sanidad, "lo más importante en este caso es la solidaridad".
"Creo que todo el mundo tiene el deber moral de cuidar de las personas que se encuentran a bordo del barco", agregó.
Pide comprensión y cooperación a Canarias
A las autoridades y la población de las Islas Canarias, Tedros les pidió que "comprendan, apoyen y cooperen" con el Gobierno central en esta situación.
"Por supuesto, entendemos sus preocupaciones, pero según la evaluación de riesgos de la que disponemos, el riesgo para la población de las Islas Canarias es bajo", insistió.
"Nuestras prioridades son garantizar que los pacientes afectados reciban atención médica, que el resto de los pasajeros del barco estén a salvo y sean tratados con dignidad, y evitar cualquier propagación adicional", explicó.
- Última hora en directo del brote de hantavirus: el barco hará escala en Tenerife
- El MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife: los casos confirmados ya vuelan a Países Bajos y el pasaje llegará a Canarias en tres días
- El médico grave con hantavirus que iba a ser evacuado al Hospital de La Candelaria vuela hacia Países Bajos
- La OMS y Sanidad imponen el traslado a Tenerife del buque afectado por el brote de hantavirus
- Fernando Esperón, investigador: 'Si estuviera en el crucero, no tendría miedo al hantavirus; aunque el barco llegue a Canarias, el brote no avanzará
- La Librería del Cabildo reabre sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras seis años cerrada
- El impacto de un avión, 122 'heridos' y más de 400 efectivos: Tenerife ensaya una emergencia para evitar la catástrofe
- El epidemiólogo Amós García sobre el brote de hantavirus en un crucero: 'Si hay cuadros graves, por humanidad, deberían venir a Canarias, Cabo Verde no está preparada