Los obispos apelan a la "dignidad humana" para atender a los afectados por hantavirus en Canarias
Luis Argüello recuerda que la dignidad humana es una línea roja y que el bien común está en juego ante la llegada del 'MV Hondius' a Tenerife
Efe
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha apelado este jueves a la "dignidad humana" y al "bien común" para atender a los pasajeros del crucero afectado por un brote de hantavirus que llegará el domingo a Tenerife.
Lo ha hecho en declaraciones a los medios tras la presentación de un informe sobre la atención de las Iglesias católicas a las personas migrantes, en las que se ha referido al drama migratorio para subrayar que "la dignidad humana es una línea roja para todos" en la que el "bien común está en juego".
En este sentido, Argüello lo ha relacionado con lo que "se está viendo, por ejemplo, estos días con el barco" en el que se ha detectado un brote de hantavirus y las repercusiones que tienen las decisiones que se adoptan "para el bien común".
Los obispos apelan al "bien común"
"La dignidad humana pide atender a los enfermos. Eso es indiscutible. El bien común, ¿cómo lo ponemos en juego?", ha indicado.
En los dos últimos días, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha quejado de que el Gobierno de España haya aceptado la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que el crucero recibiera asistencia en Canarias, pese al criterio en contra de la comunidad autónoma.
También el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que el Gobierno central permita que el crucero atraque en Canarias.
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