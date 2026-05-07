La Pantera se suma al cartel del GranCa Live Fest 2026 apostando por el talento canario

La Pantera estará en el Granca Live Fest 2026. El artista canario, convertido ya en una de las grandes voces de la nueva generación urbana española, se incorpora al cartel de una edición que promete marcar un antes y un después del 2 al 5 de julio en el Estadio de Gran Canaria.

Su llegada supone uno de los anuncios más potentes para el público joven del festival y confirma el enorme momento que vive la música urbana hecha en Canarias. Con millones de reproducciones, una comunidad imparable y una conexión brutal con toda una generación, La Pantera representa hoy el orgullo de ver a un artista de las islas romper fronteras y ocupar un lugar protagonista dentro de la escena nacional.

La Pantera, talento de Telde

Desde Canarias hacia millones de oyentes, su crecimiento no ha dejado de acelerarse. Temas virales, shows multitudinarios y proyectos como Una Semana Increíble han consolidado a La Pantera como uno de los nombres más fuertes del panorama urbano actual. Su estilo mezcla trap, reggaetón y melodías con una identidad propia que conecta de lleno con el público joven y con una nueva generación que siente su música como algo suyo.

La Pantera actuará el viernes 3 de julio en una jornada que promete convertirse en una auténtica explosión de energía dentro de un Granca Live Fest 2026 que volverá a reunir a algunos de los artistas más importantes del mundo.

La Pantera en GranCa Live Fest 2026 / New Event

GranCa Live Fest 2026, un cartel para la historia

El festival prepara una edición gigantesca, con un cartel que reunirá en Canarias a estrellas internacionales como Maroon 5 y Ms. Lauryn Hill —por primera vez en las islas— junto a nombres históricos y referentes absolutos de la música en español como Alejandro Sanz y Juan Luis Guerra, además de artistas imprescindibles para el público actual como Aitana, Lola Índigo, Dani Fernández, Dani Martín o Grupo Frontera.

Durante cuatro días, el Estadio de Gran Canaria volverá a convertirse en el gran punto de encuentro de miles de personas llegadas de dentro y fuera de las islas para vivir una experiencia musical única, con una producción de primer nivel y un cartel pensado para emocionar a distintas generaciones.

Con la incorporación de La Pantera, el Granca Live Fest refuerza también su apuesta por el talento canario y por los artistas que están definiendo el presente y el futuro de la música.

Entradas y abonos

Las entradas y abonos para el Granca Live Fest 2026 ya están disponibles a través de la web oficial: www.grancalivefest.es

Granca Live Fest cuenta con el apoyo de Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria – La Isla de mi Vida, Islas Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Mahou, IQOS, Binter, Fred. Olsen Express, Coca-Cola, Cajasiete, Johnnie Walker, Archipiélago Renting, Arehucas, I Love the World y Los 40.