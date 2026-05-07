Hospitalizada en Ámsterdam una azafata de KLM por un posible contagio de hantavirus

Una mujer neerlandesa ha sido hospitalizada este jueves en Ámsterdam para someterse a pruebas por un posible contagio de hantavirus, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad de Países Bajos.

Medios locales, entre ellos la cadena RTL, han señalado que se trataría de una azafata de la aerolínea KLM, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades sanitarias neerlandesas. Un portavoz del Ministerio de Sanidad se limitó a confirmar que una mujer neerlandesa permanece ingresada y está siendo sometida a pruebas para determinar si está infectada por el virus.

Según la información publicada por RTL, la mujer habría podido tener contacto con la pasajera neerlandesa que falleció en Sudáfrica tras contraer hantavirus. Sin embargo, el Ministerio no ha confirmado oficialmente esa posible relación.

KLM informó este miércoles de que el Instituto Nacional Holandés de Salud Pública y Medio Ambiente notificó a la compañía que la mujer fallecida en Sudáfrica estuvo brevemente a bordo de uno de sus aviones el pasado 25 de abril en Johannesburgo.

La aerolínea explicó que, debido al estado de salud de la pasajera en ese momento, la tripulación decidió no permitirle embarcar. Posteriormente, la mujer falleció en Johannesburgo. El vuelo salió finalmente de Johannesburgo con destino a Ámsterdam una vez que la pasajera fue retirada del avión. KLM indicó además que las autoridades están contactando con todos los pasajeros que viajaban en esa aeronave.

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El brote de hantavirus está vinculado al crucero Hondius, que había partido desde Ushuaia, en Argentina, con destino a Países Bajos. Hasta el momento se han confirmado tres fallecidos, entre ellos la mujer neerlandesa y su marido, que murió el 11 de abril a bordo del barco.