Gambia atiende las emergencias con acento canario

Las emergencias en Gambia se atienden con acento canario. Un grupo de bomberos del Archipiélago se ha desplazado esta semana hasta el país africano, uno de los principales puntos de salida de cayucos rumbo a Canarias, para impartir talleres formativos dirigidos a las fuerzas de seguridad y servicios de emergencia locales. La iniciativa, impulsada por la ONG canaria Starup Corazones Solidarios Gambia, incluye formación en primeros auxilios, conducción, mecánica, excarcelación de vehículos y actuación ante catástrofes naturales, con el objetivo de reforzar capacidades sobre el terreno para mejorar las condiciones de vida de la población y así contribuir a frenar la emigración irregular.

El escenario de parte de la formación es una nave del Centro gubernamental de trabajo de Kotu, a las afueras de Banjul, un espacio amplio y austero rodeado por un improvisado cementerio de vehículos en desuso. Coches y camiones que se han convertido en material de prácticas para las maniobras de mecánica, excarcelación y rescate. Bajo una estructura techada que apenas alivia el intenso calor, alrededor de un centenar de bomberos, policías, militares, marinos y agentes de los servicios de inteligencia de Gambia siguen las clases que imparten los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y personal del área de Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria.

Bomberos de Lanzarote imparten un curso de primeros auxilios en Gambia / José Carlos Guerra

La presidenta de Starup, Sonja Arup, vestida con su uniforme de jefa de bomberos honorífica de Gambia, está presente en el centro de trabajo y destaca el alcance de la iniciativa que se está desarrollando, que está pensada para reforzar las bases del sistema de emergencias como paso previo al desarrollo del país. “Sin seguridad no se puede invertir. Si no empezamos la construcción de la casa desde el cimiento, es imposible que el país se desarrolle”. Además, señala que con estas acciones también se lucha de forma indirecta contra la inmigración irregular. En lo que va de año, han arribado a Canarias cerca de medio millar de gambianos a bordo de cayucos, según datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex). Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la mayoría de personas que llegan a Canarias de forma irregular proceden de Gambia (30,4 %), Senegal (26,4 %) y Mali (19,8 %).

Jesús Madero, sargento del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, es el encargado de impartir las clases de conducción. “Les enseñamos reglas básicas para trabajar con seguridad y les explicamos cómo posicionarse y cómo hay que revisar el terreno antes de avanzar”. Entre los errores más habituales que cometen los servicios de seguridad de Gambia, Madero destaca la falta de anticipación ante imprevistos en carretera. “Aquí se encuentran en mitad de la carretera un niño, un burro o un tronco y como van a una emergencia, tiran para adelante”, explica.

Según relata el bombero canario, los alumnos se sorprendieron cuando les indicó que si encuentran un obstáculo en la carretera deben pararse a retirarlo para evitar más accidentes, porque lo habitual para ellos era embestir el vehículo contra el obstáculo. Por ello, insiste en la necesidad de reforzar conceptos básicos como la distancia de seguridad, la correcta posición del vehículo en intervenciones y la anticipación en la conducción de vehículos pesados: “Son cosas básicas para nosotros y que queremos que ellos interioricen para que lo pongan en práctica, por lo que es necesario que sigan haciendo prácticas en sus entornos de trabajo”.

En paralelo a las prácticas de conducción y seguridad vial, los instructores canarios trabajan con los alumnos técnicas de primeros auxilios y procedimientos básicos para la extracción de personas atrapadas en accidentes de tráfico, una parte esencial de la respuesta a emergencias en un país que lidera el ranking de mortalidad en accidentes de África y es el tercero del mundo en el que más personas mueren en carretera. Es en este espacio donde interviene Aarón Rodríguez, bombero del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Lanzarote, quien señala que deben adaptar la formación a los recursos materiales con los que cuentan los servicios de emergencia locales.

Bomberos de Lanzarote imparten un curso de primeros auxilios en Gambia / José Carlos Guerra

El bombero lanzaroteño describe un escenario en el que el punto de partida formativo es muy limitado. “No tienen nociones de cómo sacar a una persona, ni de cómo evaluar su estado en una emergencia. Prácticamente la mayoría no sabría reconocer si una persona está grave o no está grave, si está muerta o no está muerta, o cómo averiguarlo”, relata Rodríguez. A estas carencias de materiales y de formación se suma que Gambia prácticamente carece de normas de circulación. Es muy habitual la sobreocupación de los vehículos y la falta de uso del cinturón.

Por esto, Arup insiste en la importancia de que la formación vaya acompañada de cambios progresivos en la normativa y en los hábitos de la población. “Todo lo que hacemos en estas formaciones lo vamos incluyendo en el sistema de protección civil del país”, destaca, a la vez que reconoce que es un “camino largo de recorrer”.

La formación impartida por los bomberos canarios está teniendo un impacto directo en quienes la reciben sobre el terreno. Daniel A. Mendy, suboficial de bomberos, participante de los cursos, pone el foco en la utilidad práctica de los contenidos y en cómo pequeños gestos previos a la intervención pueden marcar la diferencia en la respuesta a una emergencia. A su juicio, estos cursos han supuesto un cambio de perspectiva sobre prácticas que antes pasaban desapercibidas. “Hay ciertas medidas que normalmente ignoramos, que son muy importantes”, reconoce. Así, sostiene que la aplicación de estos conocimientos podría tener un impacto directo en el servicio: “Creo que, si se aplica, tendrá muchos cambios en nuestro departamento. Estamos muy agradecidos a los profesionales canarios”.

Las valoraciones de los propios alumnos del curso se suman así a la visión de los responsables institucionales que han hecho posible esta misión en Gambia. El consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña, y el gerente del Consorcio de Emergencias de Lanzarote y coordinador insular de emergencias, Enrique Espinosa, se trasladaron al país africano para conocer de primera mano el impacto de la labor que realizan los bomberos canarios.

“Lo que pretendemos es continuar ayudando a este país en todo lo que es formación en seguridad”, afirma Acuña, quien vincula directamente la mejora de las condiciones de vida con la evolución de los flujos migratorios. Por su parte, Espinosa avanza la intención de dar continuidad al proyecto bajo el modelo de “formador de formadores” y ampliar las áreas de especialización en futuras misiones, en una colaboración que califica como la primera de este tipo impulsada por el consorcio lanzaroteño fuera de Canarias.

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En la nave de Kotu se apagan los motores, se recoge las herramientas y se guardan los apuntes manchados de polvo y grasa. En el aire, queda la sensación de que la formación no termina del todo aquí, sino que se prolongará en cada salida real de estos equipos. Para los instructores canarios, el trabajo se mide ahora en gestos repetidos correctamente y decisiones más seguras en una emergencia; para los alumnos gambianos, en la incorporación de rutinas que antes no existían y que les permitirán salvar vidas.