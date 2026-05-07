El Festival Mueca, "una joyita en mitad del océano Atlántico"

Un compendio de las propuestas escénicas y programas formativos representativos de la creación contemporánea en Iberoamérica y Europa. Así es el catálogo de la Red Euro-Latinoamericana de Artes Escénicas (Redelae) que se presentó este jueves 7 de mayo en el marco de la jornada inaugural del Festival Internacional de Arte en la Calle, Mueca, en Puerto de la Cruz, el que, tal y como definieron algunos de los visitantes, se ha convertido en "una joyita en mitad del océano Atlántico". Más allá de su función como escaparate artístico, este catálogo actúa como una herramienta de gestión cultural que permite a programadores, festivales y espacios escénicos identificar tendencias, establecer contactos y facilitar la circulación de espectáculos.

De este modo, Tenerife y Puerto de la Cruz se sitúan en el mapa internacional de las artes escénicas contemporáneas. Representantes institucionales y agentes culturales presentaron ayer este catálogo actualizado, una herramienta estratégica que refleja el pulso creativo del espacio iberoamericano y refuerza los lazos entre Europa y América Latina en el ámbito escénico. Esta iniciativa se puso en marcha dentro de Conexión Mueca, un espacio estratégico de intercambio profesional y generación de nuevas oportunidades artísticas para creadores de Canarias y a él acudieron representantes de Uruguay, Colombia, Valladolid y Barcelona.

Festival fundamental

El director del Instituto Nacional de Artes Escénicas del Ministerio de Cultura de Uruguay y miembro de la comisión ejecutiva de Redelae, Gustavo Zidán, participó en esta jornada y destacó el papel fundamental que ha jugado Puerto de la Cruz en la consolidación de esta red internacional. Explicó que la red nació hace 14 años impulsada por festivales, ferias y teatros de distintos países iberoamericanos, y desde su origen ha tenido una conexión directa con Canarias.

Uno de los elementos clave de esta vinculación es el propio Festival Mueca, considerado miembro fundador de la red a través de la figura de su director, Marcelino Martín. Zidán subrayó que el festival no solo forma parte de Redelae, sino que también ha sido un agente activo en su desarrollo, gracias a una visión integradora basada en el trabajo colectivo y en la creación de puentes entre territorios.

Fotografía actual

Zidán explica que este nuevo catálogo ofrece ahora una fotografía del estado actual de las artes escénicas en el ámbito iberoamericano, tomando como referencia la producción del último año. Aunque no puede abarcar la totalidad de la creación existente, sí constituye una muestra significativa de la diversidad estética, temática y territorial que caracteriza al sector, por lo que el documento no solo cumple una función promocional, sino también documental, ya que recoge un momento histórico concreto de la actividad escénica.

Un instante de la presentación del catálogo. / El Día

El miembro de la comisión ejecutiva de Redelae destaca además la singularidad del Festival Mueca que, lejos de ser una cita convencional, se ha consolidado como un espacio de encuentro entre artistas y ciudadanía, donde la creación escénica dialoga directamente con el entorno urbano y social. Zidán lo define como "una joyita en mitad del océano Atlántico" y destaca la conexión de la iniciativa con el público, uno de los aspectos que más valoran los miembros de la Red.

Proyección internacional

Ahora, para los artistas canarios y tinerfeños, la inclusión en el catálogo de Redelae supone una oportunidad de proyección internacional. A través de esta plataforma, sus trabajos pueden ser conocidos por programadores de distintos países, facilitando su circulación y ampliando sus posibilidades de desarrollo profesional. Al mismo tiempo, la presencia de compañías internacionales en Mueca permite el intercambio de experiencias y la creación de redes de colaboración.

La presentación de este catálogo de la Red Euro-Latinoamericana de Artes Escénicas pone de manifiesto la importancia de las redes culturales en un mundo globalizado. Más allá de la exhibición artística, iniciativas como esta permiten construir puentes entre territorios, generar conocimiento compartido y fortalecer el tejido cultural desde una perspectiva inclusiva y sostenible.