Coordinadora respalda al Gobierno de Canarias y pide máximas garantías sanitarias ante la situación del MV Hondius
El sindicato mayoritario del sector portuario canario celebra que el buque permanezca fondeado, rechaza movilizaciones o paralizaciones y llama a actuar con responsabilidad, calma y coordinación institucional
Coordinadora, sindicato mayoritario en los puertos de interés general de Canarias, ha respaldado la posición del Gobierno de Canarias ante la decisión del Gobierno de España relacionada con el buque MV Hondius, que la organización considera adoptada de forma unilateral y sin conocimiento previo de las instituciones canarias competentes.
El sindicato considera que cualquier medida que afecte al territorio canario, a su ciudadanía y a la actividad portuaria del archipiélago debe abordarse con información previa, coordinación institucional y acuerdo con las administraciones canarias. En ese contexto, Coordinadora ha apoyado la postura mantenida por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
La organización ha valorado de forma positiva el acuerdo para que el buque permanezca fondeado y no se autorice su atraque. A su juicio, es la opción más prudente desde el punto de vista sanitario y la que mejor protege tanto a los trabajadores de los recintos portuarios como a la población en general.
Coordinadora ha reclamado, además, la aplicación estricta de los Equipos de Protección Individual (EPIs) y de todas las medidas de seguridad necesarias para el personal que intervenga directamente en la situación, así como para cualquier otra persona que pudiera verse afectada.
El sindicato recuerda que durante la pandemia del COVID mantuvo la actividad portuaria de manera diaria e ininterrumpida, garantizando la operativa en un contexto especialmente complejo. Por ello, subraya que su posición en este caso responde únicamente a criterios de seguridad sanitaria.
Coordinadora también ha señalado que mantiene contacto permanente con el Gobierno de Canarias y con las Autoridades Portuarias, con el objetivo de que cualquier actuación se lleve a cabo con las mayores garantías para los trabajadores implicados.
La organización ha querido dejar claro que no apoya ni promueve movilizaciones, paralizaciones de la actividad portuaria ni concentraciones ciudadanas. En este sentido, ha llamado a la responsabilidad y a la calma, y ha rechazado cualquier intento de utilizar esta situación con intereses particulares.
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