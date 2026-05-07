Antonio Morales denuncia descoordinación institucional en la gestión del crucero con hantavirus

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha mostrado su “profunda preocupación” por la gestión institucional en torno al crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y ha advertido de que la falta de coordinación y de información clara entre administraciones está generando “una enorme inseguridad y alarma social” entre la ciudadanía.

Morales recordó que la sociedad continúa especialmente sensibilizada tras la pandemia de la COVID-19, por lo que considera que cualquier situación vinculada a posibles riesgos sanitarios debe abordarse con liderazgo institucional, transparencia y una adecuada coordinación entre administraciones.

El presidente insular lamentó las contradicciones surgidas en torno a la evolución del caso y la ausencia de información oficial clara sobre las decisiones adoptadas respecto al crucero. “Nos enteramos primero de que el barco no venía a Canarias, luego sí venía, después supimos que varias personas habían desembarcado y ahora aparece un caso en Suiza. Todo esto genera incertidumbre y preocupación”, señaló.

Morales aseguró además que muchas de las informaciones conocidas han llegado a través de los medios de comunicación y no mediante canales institucionales oficiales. En este sentido, indicó que tuvo conocimiento del aterrizaje de un avión medicalizado en Gran Canaria tras conversar con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

“No me puedo enterar por los periódicos de que hay un problema en el aeropuerto con un avión que tiene una avería o de decisiones que afectan directamente al territorio insular. Tiene que existir información leal y transparente entre las instituciones”, subrayó.

Ante esta situación, reclamó la activación de mecanismos extraordinarios de coordinación similares a los previstos en otros escenarios de emergencia. A su juicio, desde el primer momento debería haberse constituido una mesa técnica integrada por el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y los cabildos para realizar un seguimiento conjunto de la situación y compartir toda la información disponible.

El presidente del Cabildo defendió que Canarias debe actuar desde la responsabilidad y la solidaridad internacional, pero reclamó garantías y certezas sobre el control de todos los posibles riesgos asociados al crucero.

“Estamos sometidos al derecho internacional y a la necesaria solidaridad entre los pueblos. Pero necesitamos toda la información y toda la seguridad posible”, manifestó. Morales también expresó su preocupación por las dudas existentes en torno a los protocolos de seguridad y control sanitario, especialmente sobre cuestiones relacionadas con el equipaje, las labores de limpieza del barco o la posible presencia de animales en el interior.

Noticias relacionadas

Finalmente, insistió en que la gestión de esta situación exige rigor, firmeza institucional y mensajes claros para evitar incertidumbre social, y lamentó que no se esté ofreciendo una información suficientemente rigurosa, solvente y libre de contradicciones.