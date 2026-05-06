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Última hora en directo del brote de hantavirus: el barco hará escala en Tenerife

Catorce españoles se encuentran en el interior de un barco que ha registrado tres muertes y siete afectados

Víctor de Castro

Aránzazu Fernández

Diego R. Moreno

Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas de Gran Canaria

La incertidumbre crece en el litoral de Canarias tras conocerse que el crucero de lujo MV Hondius, con un brote de hantavirus que ya deja tres fallecidos, permanece fondeado en Cabo Verde a la espera de un destino definitivo. Mientras la OMS apunta a que el Archipiélago es la opción más viable por cercanía, el Ministerio de Sanidad español mantiene el pulso informativo y desmiente que la decisión esté tomada, supeditando cualquier movimiento a nuevos informes epidemiológicos que garanticen la seguridad sanitaria en las islas.

En este escenario de máxima tensión en el Atlántico, el Gobierno de Canarias y el CCAES evalúan si el buque debe atracar en puerto canario o seguir rumbo hacia los Países Bajos, su país de bandera. Las autoridades insulares se mantienen en alerta para activar sus protocolos de alto nivel de ser necesario, priorizando la protección de la población local y de los 14 españoles que se encuentran a bordo, en una crisis que combina la urgencia humanitaria con una estricta vigilancia de fronteras.

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