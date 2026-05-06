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Última hora en directo del brote de hantavirus: el barco hará escala en Tenerife
Catorce españoles se encuentran en el interior de un barco que ha registrado tres muertes y siete afectados
La incertidumbre crece en el litoral de Canarias tras conocerse que el crucero de lujo MV Hondius, con un brote de hantavirus que ya deja tres fallecidos, permanece fondeado en Cabo Verde a la espera de un destino definitivo. Mientras la OMS apunta a que el Archipiélago es la opción más viable por cercanía, el Ministerio de Sanidad español mantiene el pulso informativo y desmiente que la decisión esté tomada, supeditando cualquier movimiento a nuevos informes epidemiológicos que garanticen la seguridad sanitaria en las islas.
En este escenario de máxima tensión en el Atlántico, el Gobierno de Canarias y el CCAES evalúan si el buque debe atracar en puerto canario o seguir rumbo hacia los Países Bajos, su país de bandera. Las autoridades insulares se mantienen en alerta para activar sus protocolos de alto nivel de ser necesario, priorizando la protección de la población local y de los 14 españoles que se encuentran a bordo, en una crisis que combina la urgencia humanitaria con una estricta vigilancia de fronteras.
Mikel Venys
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La OMS y Sanidad imponen el traslado a Tenerife del buque afectado por el brote de hantavirus
La OMS y el Ministerio de Sanidad han acordado que el crucero de lujo MV Hondius, fondeado frente a Cabo Verde tras un brote de hantavirus, desembarque finalmente en Tenerife. La decisión se produce después de que un equipo de epidemiólogos revisara la situación del buque, en el que viajan 147 personas y donde se han identificado siete afectados, tres de ellos fallecidos.
Nieves Salinas
España acuerda con la OMS que el crucero afectado por hantavirus haga escala en Canarias
España ha aceptado, tras la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Unión Europea, que el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, haga escala en Canarias para gestionar la atención sanitaria de pasajeros y tripulación bajo un estricto protocolo internacional.
La OMS busca a los pasajeros que compartieron vuelo con una de las afectadas
La OMS ha ordenado buscar a los más de 80 pasajeros que compartieron vuelo con una crucerista del 'MV Hondius' que desembarcó desde la isla de Santa Helena hacia Johannesburgo y que falleció en el hospital surafricano, enferma de hantavirus, según se ha podido confirmar este martes. Esta pasajera, de 69 años y nacionalidad holandesa, era la esposa de uno de los fallecidos en el barco y fue desembarcada del crucero el 24 de abril con síntomas "gastro intestinales" en Santa Helena para embarcar al día siguiente en un avión hacia Johannesburgo. La pasajera falleció finalmente el 26 de abril en un hospital de la ciudad surafricana. En el vuelo, operado por la compañía surafricana Airlink, viajaban 82 pasajeros y seis miembros de la tripulación, y duraba cuatro horas.
Oceanwide Expeditions mantiene su plan de llegar a Canarias
Sobre la posibilidad de que el barco desembarque en Canarias, el último comunicado de la compañía operadora del crucero, Oceanwide Expeditions, ha confirmado que su idea sigue siendo dirigirse hacia el archipiélago. "Nuestro plan es dirigirnos a las islas Canarias, ya sea Gran Canaria o Tenerife, lo que nos llevará 3 días de navegación. Estamos en conversaciones con las autoridades pertinentes. Compartiremos esta información cuando tengamos planes concretos", ha especificado la empresa.
Ushuaia sostiene que es improbable que el brote se originara allí
Es "improbable" que el brote de hantavirus en el crucero 'MV Hondius', que dejó tres muertos durante una travesía por islas remotas del Atlántico, se originara en Ushuaia, dijo a la agencia AFP una autoridad sanitaria de la ciudad argentina del "fin del mundo". "Para nosotros es muy improbable. Para sospechar de una fuente de contagio local deberíamos tener algún caso de hantavirus en la provincia, y ello no ocurre", dijo el director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia de Tierra del Fuego, Juan Petrina. Añadió que se llevaron a cabo todos los controles sanitarios mientras el barco estuvo en el puerto de la gélida Ushuaia, capital provincial a 3.000 Km al sur de Buenos Aires. El crucero partió de Ushuaia el 1 de abril hacia la islas remotas del Atlántico. "Cada embarcación tiene un plan de control de roedores con auditorías externas. En este caso el barco fue sometido a ese control sin presentar novedades. Inclusive se colocaron cabos de amarre con discos antiroedores", señaló Petrina. El funcionario también relativizó un contagio de la enfermedad a través de los alimentos o de las personas que tuvieron contacto con el crucero. Tampoco en Tierra del Fuego no existen registrados casos de hantavirus porque el tipo de ratón que transmite la enfermedad no habita la zona, añadió. Según el Ministerio de Salud de la provincia, la zona endémica de hantavirus en el sur del país se localiza principalmente en las cordilleras de las provincias sureñas de Neuquén, Río Negro y Chubut.
Así es el protocolo sanitario que se debe aplicar si el barco con enfermos de hantavirus llega a un puerto canario
La respuesta ante situaciones de alerta sanitaria como la decretada para el MV Hondius a causa de un brote de hantavirus está recogida en el Reglamento Sanitario Internacional, aprobado por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2005 y actualizado por última vez hace dos años. Esta normativa garantizaría la aplicación de un férreo protocolo sanitario en el Puerto de Las Palmas u otro recinto de Canarias en caso de llegada de un barco en esa situación.
Oceanwide Expeditions informa de que no se han identificado nuevas personas sintomáticas por hantavirus en el crucero
Oceanwide Expeditions, la naviera del crucero 'MV Hondius', ha informado de que, "por el momento", no se han identificado nuevas personas sintomáticas por hantavirus a bordo y que se están llevando a cabo preparativos para la evacuación médica de las personas que actualmente requieren atención urgente.
La compañía recuerda que se trata de dos miembros de la tripulación que presentan síntomas respiratorios agudos y, por tanto, "siguen necesitando atención médica urgente".
En cuanto a las investigaciones sobre la causa de la enfermedad y cualquier posible conexión entre los casos, la naviera manifiesta que "continúan en curso" las investigaciones.
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