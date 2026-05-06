La Transvulcania estrena himno oficial creado desde La Palma

La Transvulcania ya tiene himno oficial. El Cabildo de La Palma ha presentado una pieza musical creada e interpretada desde la propia isla, con la participación de la Escuela Insular de Música, su profesorado, alumnado, coro adulto y solistas, además de otros artistas locales y la productora KIKAZARU Producciones.

El nuevo himno nace con la intención de reforzar el vínculo entre la carrera y la sociedad palmera, en una edición especialmente simbólica para una prueba que se ha convertido en una de las grandes referencias del trail running internacional. La composición se presenta en formato bilingüe, en español e inglés, para proyectar la identidad de La Palma más allá del Archipiélago y acompañar la dimensión global de la Transvulcania.

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, defendió durante la presentación que se trata de una pieza "nacida desde dentro, desde la isla", una obra colectiva que recoge la esencia palmera y la proyecta al mundo. La prueba se celebrará en 2026 del 7 al 9 de mayo, con modalidades como Kilómetro Vertical, Transvulcania Kids-Junior, Media Maratón, Maratón y Ultramaratón.

Un himno interpretado por la Escuela Insular de Música

La creación del himno oficial supone un proyecto artístico y educativo en el que la Escuela Insular de Música de La Palma tiene un papel central. La pieza ha sido interpretada íntegramente por la comunidad educativa del centro, con participación de alumnado, profesorado, coro adulto y solistas.

La Escuela Insular de Música, dependiente del Cabildo de La Palma, tiene su sede central en la Plaza de San Francisco, en Santa Cruz de La Palma, y desarrolla actividad formativa en la isla vinculada a la enseñanza musical.

Con esta iniciativa, la organización busca que el himno no sea solo una sintonía asociada a la carrera, sino una creación vinculada al territorio y al talento local. La propuesta une el carácter deportivo de la Transvulcania con la expresión cultural de la isla, incorporando voces, músicos y artistas palmeros a un proyecto con vocación internacional.

Una pieza bilingüe para una carrera internacional

El himno ha sido creado en español e inglés, una decisión que responde a la proyección exterior de la Transvulcania. La carrera reúne cada año a corredores de distintas nacionalidades y convierte a La Palma en un punto de encuentro para deportistas, aficionados, equipos técnicos y visitantes.

La consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, subrayó el carácter colaborativo del proyecto y su dimensión cultural. Según defendió, la visibilidad internacional de la prueba permite poner en valor el talento artístico y educativo de la isla, reforzando la idea de que la Transvulcania es también un escaparate para La Palma.

La organización de la prueba corresponde al Cabildo de La Palma, a través de la empresa pública Sodepal, con el apoyo de distintas instituciones y entidades colaboradoras. La página oficial de Transvulcania recoge la estructura de la carrera, sus modalidades y su recorrido por algunos de los paisajes más emblemáticos de la Isla Bonita.

Deporte, identidad y cultura palmera

El nuevo himno busca capturar la esencia de la Transvulcania desde una mirada local. La carrera no solo es una competición deportiva, sino también un acontecimiento que implica a municipios, voluntariado, clubes, familias, empresas y ciudadanía.

En palabras de Sergio Rodríguez, la pieza está "profundamente vinculada al territorio" y nace del talento local. Esa idea conecta con la voluntad del Cabildo de devolver la Transvulcania a la sociedad palmera y reforzar el sentimiento de pertenencia alrededor de una prueba que ha crecido hasta convertirse en referencia internacional.

El alcalde de Fuencaliente, Gregorio Alonso, también participó en el acto y recordó la relación del municipio con la historia de la Transvulcania. Fuencaliente es uno de los puntos más simbólicos de la carrera, con el Faro de Fuencaliente como salida de la Ultramaratón y de la Media Maratón, dos de las modalidades más seguidas.

Fuencaliente y la historia de la prueba¡

La vinculación de Fuencaliente con la Transvulcania es clave para entender el relato de la carrera. Desde el sur volcánico de La Palma arrancan algunos de los recorridos más reconocibles, con los corredores ascendiendo desde el nivel del mar hacia la Ruta de los Volcanes y las cumbres de la isla.

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Gregorio Alonso reivindicó la importancia de la prueba para el desarrollo y la dinamización del territorio, así como su papel dentro del calendario deportivo. La carrera genera actividad económica y social en distintos puntos de La Palma, desde alojamientos y restauración hasta transporte, comercio y servicios vinculados al evento.