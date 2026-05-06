Un pasajero con hantavirus ingresa en Zúrich mientras Sanidad ordena que Canarias sea el destino de los cuidados del Hondius

La gestión del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius suma un nuevo elemento de controversia política. Mientras el Gobierno de España justifica la llegada del buque o el traslado de pacientes a Canarias por razones humanitarias, de proximidad y capacidad sanitaria, las autoridades suizas han confirmado que un pasajero del mismo crucero ha sido hospitalizado en Zúrich tras dar positivo por el virus.

Según informó este miércoles la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza, el paciente se encuentra ingresado y aislado en el Hospital Universitario de Zúrich. Las pruebas de laboratorio han confirmado que se trata de la cepa Andes, presente en América del Sur y detectada también en otros casos relacionados con el brote a bordo del Hondius.

La confirmación del caso en Suiza introduce un nuevo matiz en la discusión abierta entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario. Canarias ha cuestionado que el Ministerio de Sanidad defienda el traslado del operativo a las Islas como única salida viable, al considerar que existen alternativas en otros territorios europeos con unidades especializadas para tratar enfermedades infecciosas de alto riesgo.

Canarias cuestiona el destino elegido

El Gobierno de Canarias sostiene que la petición de auxilio de la Organización Mundial de la Salud se dirige a España, pero que la decisión de concretar Canarias como punto de atención corresponde al Ministerio de Sanidad. En ese contexto, el traslado o ingreso de un paciente vinculado al crucero en Zúrich refuerza el debate sobre si el Archipiélago debía ser necesariamente el destino elegido.

El Ejecutivo regional ha reclamado al Gobierno de España más información clínica sobre los afectados, así como garantías de seguridad para los pasajeros, el personal sanitario y la población canaria. También ha insistido en que no dispone de todos los datos necesarios sobre historiales, síntomas, analíticas o patologías previas de los viajeros afectados.

Un caso aislado en Suiza

Las autoridades sanitarias suizas han señalado que el paciente hospitalizado permanece aislado y que, por el momento, no existe peligro para la población general. También han explicado que la cepa Andes puede transmitirse entre personas, aunque solo en casos de contacto estrecho, por lo que consideran poco probable que se produzcan nuevos contagios en Suiza.

El brote del Hondius ha dejado hasta ahora varios afectados y tres fallecidos relacionados con la travesía. El buque permanece fondeado frente a Cabo Verde, mientras se define el operativo internacional para atender a los pasajeros y tripulantes.

Choque político

El caso de Zúrich llega en pleno choque institucional entre Moncloa y Canarias. El Gobierno central defiende que la actuación responde al derecho internacional y al espíritu humanitario, mientras el Ejecutivo canario considera que se está utilizando la solicitud de la OMS para justificar una decisión operativa adoptada por Sanidad.

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La controversia se centra ahora en una pregunta clave: si un pasajero vinculado al brote ya está siendo atendido en Suiza, por qué el Ministerio mantiene que Canarias debe asumir el papel principal en la acogida o atención sanitaria del operativo.