El PP acusa a Sánchez de "volver a fallar a Canarias"

El Partido Popular (PP) de Canarias acusó este miércoles al Gobierno de España que preside Pedro Sánchez de "volver a fallar a Canarias" en un asunto como el del buque con una cepa de hantavirus que se dirige al Archipiélago y que, según los conservadores, exige máxima coordinación y rigor institucional.

Al igual que horas antes hizo el vicepresidente del Gobierno autonómico y máximo dirigente de los populares canarios, la formación denunció que el Estado está reclamando responsabilidad a las administraciones canarias mientras mantiene a las Islas sin información suficiente para actuar con garantías.

"Nos piden responsabilidad mientras nos niegan información. No se puede gestionar una situación así desde la opacidad y es inaceptable que Canarias tenga que tomar decisiones a ciegas ante una crisis sanitaria de esta naturaleza", aseguran varios dirigentes conservadores.

A juicio del PP, la actuación del Gobierno central evidencia una preocupante falta de planificación: "Ayer todo era urgente. Hoy ya no lo es. ¿En qué quedamos?".

Los populares cuestionan que Canarias sea el destino de la operación

El PP cuestiona además los criterios sanitarios y logísticos que han llevado a situar a Canarias como destino de la operación de evacuación de los pasajeros del buque, toda vez que si los pacientes están graves "lo lógico es trasladarlos al territorio continental, no a una comunidad alejada como Canarias". Por el contrario, si la mayoría de los pasajeros y la tripulación están sanos "¿por qué no desembarcan en Cabo Verde y regresan desde allí a sus países?".

Para los conservadores canarios, prolongar el viaje y trasladar el problema a las Islas supone alargar innecesariamente una situación ya compleja, pues alertan de que ni siquiera se conoce con precisión "de qué cepa del hantavirus" se está hablando, un dato que consideran imprescindible para valorar riesgos, activar protocolos y proteger tanto a la población como al sistema sanitario canario.

"Canarias no es insolidaria, pero tampoco vamos a aceptar decisiones que pongan en riesgo la salud de nuestra gente ni nuestra principal actividad económica", subrayan. La formación considera que el Archipiélago "no puede ser el destino por defecto cuando el Estado no sabe qué hacer". "Gobernar no es improvisar. Y mucho menos cuando está en juego la seguridad de las personas", concluyen.