Sánchez responde con el silencio a la llamadas de Clavijo sobre el barco con hantavirus letal que se dirige a Canarias

El Gobierno de Canarias mantiene desde la noche del martes una dura confrontación institucional con el Ejecutivo central por la gestión de la crisis sanitaria del buque afectado por hantavirus, que ya partió hacia Tenerife y tiene previsto llegar el domingo para proceder el lunes a repatriar a los viajeros que no presenten síntomas de contagio. De hecho, 48 horas después de adoptar de forma unilateral esa polémica decisión, el presidente Pedro Sánchez no ha contactado con su homólogo canario, Fernando Clavijo, que sí ha recibido el apoyo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Pese a los mensajes trasladados por distintos ministros durante todo este miércoles asegurando que estuvieron en contacto permanente con Clavijo, lo cierto es que la máxima autoridad política del Archipiélago no estuvo presente, pese a solicitarlo formalmente, en la reunión que presidió Sánchez en Moncloa para abordar una decisión que coloca a las Islas en primera línea de una emergencia sanitaria internacional.

Es más, el único contacto que mantuvo Clavijo con la ministra Mónica García fue a lo largo de la mañana del martes y en el mismo ambos coincidieron en que el barco debía permanecer en Cabo Verde. La otra comunicación fue a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, para avisar de que uno de los pasajeros infectados iba a ser enviado a las Islas, aunque esta decisión luego se revirtió.

"Sobre el cambio de criterio de permitir el traslado a Canarias del barco no he tenido ninguna explicación y la ministra no me ha devuelto ninguna llamada", afirmó desde Bruselas Clavijo a primeras horas de este miércoles.

La ministra Mónica García y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska. / Europa Press

Tensión política y sensación de agravio

Esa ausencia de comunicación con el máximo responsable del Gobierno canario elevó la tensión política y reforzó la sensación de agravio, y así lo trasladó de forma tajante el propio Clavijo: "El pueblo canario se merece respeto, información, transparencia y lealtad institucional".

No fue el único reproche por parte de las autoridades canarias, ya que la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, aseguró que "Tenerife no es el cuarto trastero de Pedro Sánchez", al que reprochó que "las crisis internacionales que no sabe gestionar las manda para Canarias y en concreto para Tenerife", que es el destino del barco con posibles pasajeros infectados.

Al igual que ha defendido Clavijo –y al principio la propia ministra de Sanidad–, Dávila insistió en que "esta gestión se puede hacer perfectamente desde Cabo Verde, coger allí a los pasajeros, desembarcarlos y repatriarlos".

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. / Alberto Ortega / Europa Press

Primera reunión fruto de la presión

El silencio fue al final roto por la tarde por la propia ministra tras la reunión en Moncloa y evidenció que la presión ejercida por Clavijo había dado sus frutos: el Gobierno canario será invitado "a partir de ahora" a las reuniones de coordinación con los países europeos que tienen nacionales entre los pasajeros del buque. En esos encuentros se definirán los protocolos de repatriación una vez el crucero llegue al puerto tinerfeño de Granadilla.

De hecho, el Gobierno autonómico participó en la tarde de ayer, por primera vez, en una reunión de coordinación sobre la crisis del hantavirus, junto al Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Las administraciones acordaron mantener dos reuniones diarias de coordinación, una por la mañana y otra por la tarde, para garantizar un seguimiento permanente y avanzar de forma conjunta en la preparación del os protocolos de actuación sanitaria, asistencial y logística

Sin embargo, el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Alfonso Cabello, aseguró que "entramos preocupados y salimos más preocupados", porque "se ha puesto sobre la mesa de una forma muy clara que ha habido una decisión unilateral por parte del Estado" y el Ministerio ha indicado que "no cuenta con informes por escrito", más allá de que el plazo medio para incubar el virus e iniciar la cuarentena está entre 7 y 45 días.

Alfonso Cabello, viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de Canarias. / Miguel Barreto / Efe

Sin información verbal o escrita

"No tenemos información ni verbal ni por escrito de cuál es la situación de riesgo porque es probable que el número de infectados que llegue a Canarias pueda ser bajo, pero no se descarta que puedan ser muchos", advirtió

Pese a ello, la incorporación de Canarias a esas reuniones supone un giro político significativo., pues evidencia que eran ciertas las denuncias del presidente Clavijo de que se imponía a Canarias la recepción del barco sin información suficiente y sin participación real en las decisiones. La presión pública de Clavijo logró que el Estado admita la necesidad de integrar a Canarias en la mesa donde se abordará la respuesta sanitaria y logística.

La presión política forzó que se incluyeran este jueves a las Islas en una reunión de coordinación

La sombra del cargo de la ministra en la OMS

La crisis, además, se produjo en un momento de especial: el traslado del barco al Archipiélago coincide con el nuevo papel de la ministra García como miembro del Consejo Ejecutivo de la OMS, cargo asumido hace un año y presentado entonces por el Gobierno central como el regreso de España al órgano de gobernanza sanitaria mundial tras más de dos décadas de larga ausencia

La entrada de España en el Consejo Ejecutivo de la OMS fue presentada por la ministra como un hito para la política sanitaria española.

Esa coincidencia alimenta en ámbitos políticos y sanitarios del Archipiélago la sospecha de que la decisión de enviar el buque a Canarias pueda estar relacionada con la voluntad del Ejecutivo de Sánchez de proyectar una imagen de compromiso internacional ante la OMS. Desde Canarias, sin embargo, la lectura es muy distinta: una vez más, denuncian, el Archipiélago queda convertido en territorio de recepción de una situación excepcional decidida lejos de las Islas y sin escuchar a su Gobierno.

La presidenta del Cabildo de Tenerife advierte que "Tenerife no es el cuatro trastero de Pedro Sánchez"

Petición expresa de la OMS

El Archipiélago, acostumbrado a ejercer como frontera humanitaria, logística y sanitaria entre continentes, vuelve a quedar en el centro de una decisión de alcance internacional. Pero esta vez el reproche es claro: el Estado ha hablado de responsabilidad, cooperación y salud pública, mientras Canarias quedó fuera durante más de doce horas de una decisión que le afecta de forma directa.

La ministra de Sanidad y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendieron que la decisión de enviar el MV Hondius a Canarias responde a una petición expresa de la OMS. Según García «la OMS determinó y pidió que fuera a Canarias porque España es el país con el puerto más cercano en el marco del Reglamento Sanitario Internacional para atender la situación», señaló García.

La posición de la OMS ya había quedado reflejada en la carta remitida el martes a Sánchez por su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicitando al Gobierno español facilitar la llegada del MV Hondius por la falta de capacidad de Cabo Verde para realizar la evaluación de salud pública, las investigaciones epidemiológicas y ambientales y las medidas de respuesta necesarias.

Grande-Marlaska reforzó esa tesis y explicó que España cuenta con las "capacidades técnicas plenas" para asumir una emergencia de estas características.