Pedro Sánchez se escuda en la OMS para justificar una decisión que corresponde a Sanidad

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, preside este miércoles a las 11:30 horas en La Moncloa una reunión de seguimiento sobre la llegada a Canarias del crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. La convocatoria oficial sitúa el encuentro en el marco de la solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al Gobierno de España para acoger la embarcación “en cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario”.

Sin embargo, el punto central de la controversia está en la interpretación de esa solicitud. El Gobierno central presenta la operación como una respuesta a la OMS, mientras que desde Canarias se cuestiona que se atribuya al organismo internacional una decisión que, según el Ejecutivo regional, corresponde al Ministerio de Sanidad: concretar que el barco recale en las Islas y que uno de los pacientes graves sea atendido en Tenerife.

¿Qué dice la carta que mandó la OMS a Pedro Sánchez?

El Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, solicitó ayer formalmente por carta a Pedro Sánchez, la colaboración del país para facilitar la llegada del crucero MV Hondius a un puerto español. En el texto de la OMS no se especifica a qué puerto debe ir el barco. La petición se enmarca en la gestión del brote de hantavirus detectado a bordo de esta embarcación.

En su comunicación, el organismo internacional destaca la importancia de permitir el desembarque de pasajeros y tripulación para aplicar medidas sanitarias basadas en la evaluación del riesgo. La OMS subraya que España ya mantiene una colaboración activa en este tipo de emergencias y confía en que continúe prestando apoyo.

Carta del Director General de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus al presidente de España, Pedro Sánchez, en la que le informa del traslado del crucero 'MV Hondius' a un puerto español / La Provincia/El Día

Limitaciones de Cabo Verde y marco legal internacional

La petición responde, en parte, a la falta de capacidad de Cabo Verde para gestionar completamente la situación. Según detalla la OMS, el país no dispone de medios suficientes para llevar a cabo evaluaciones de salud pública, investigaciones epidemiológicas ni medidas de control adecuadas ante este brote.

En este contexto, el organismo recuerda que el Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005) permite que un medio de transporte afectado continúe su trayecto hacia el puerto más cercano con capacidad de respuesta. Esta normativa, que regula la cooperación entre países ante riesgos sanitarios globales, también establece la obligación de colaboración entre Estados.

Motivos sanitarios y humanitarios

La OMS insiste en que permitir el desembarque rápido de los pasajeros no solo responde a criterios sanitarios, sino también a razones humanitarias. Muchos de los viajeros y miembros de la tripulación son personas de edad avanzada, lo que incrementa la necesidad de atención médica adecuada, incluso para dolencias no relacionadas con el hantavirus.

Además, prolongar la estancia a bordo puede tener efectos psicológicos negativos en los pasajeros, especialmente en un contexto de incertidumbre sanitaria. El organismo internacional defiende que evitar restricciones innecesarias en la movilidad es clave cuando no están justificadas por motivos de salud pública.

Reducción de riesgos a bordo del buque

Desde el punto de vista epidemiológico, la OMS señala que el desembarque temprano contribuye a reducir el riesgo de contagio entre las personas que permanecen en el barco. En un entorno cerrado como un crucero, la detección y gestión de posibles casos resulta más compleja.

Permitir la evacuación facilitaría también la desinfección completa del buque, así como la evaluación individualizada de los pasajeros, detalla la OMS. Esto resulta especialmente relevante para identificar a quienes puedan desarrollar síntomas tras abandonar Cabo Verde y evitar complicaciones graves.

La OMS ha reiterado su disposición a seguir colaborando estrechamente con las autoridades sanitarias españolas para garantizar una respuesta adecuada. En este sentido, ofrece apoyo técnico directo en el momento en que el MV Hondius llegue a puerto.

Así son los camarotes del MV Hondius, el crucero afectado por hantavirus / Oceanwide

Tres fallecidos y siete afectados a bordo

El crucero permanece fondeado frente a Cabo Verde tras detectarse un brote de hantavirus a bordo, con siete personas afectadas y tres fallecidos vinculados al viaje. En la embarcación viajan 147 personas, entre ellas 14 españoles.

La tensión política se ha incrementado después de que el presidente canario, Fernando Clavijo, solicitara una reunión urgente con Sánchez para abordar la gestión de la crisis sanitaria. Clavijo pide que se reconsidere el traslado del buque a Canarias al entender que no se han ofrecido garantías suficientes ni información clínica detallada sobre los afectados.

El Gobierno de Canarias sostiene que la OMS solicita auxilio al Estado español, pero no determina necesariamente que la respuesta tenga que ejecutarse en el Archipiélago. Por ello, considera que la decisión de activar recursos en Tenerife y permitir la llegada del Hondius responde a una orden del Ministerio de Sanidad, que debe justificar por qué Canarias es la opción elegida frente a otras alternativas.

El Ministerio plantea activar la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife, para atender al menos a uno de los pacientes más graves. Emergencias se prepara también para la posible llegada de otros afectados.

La tensión entre Moncloa y Canarias

Desde el Servicio Canario de la Salud se ha denunciado además una falta de información sobre el historial clínico, síntomas, analíticas y patologías previas de los pasajeros afectados, datos que considera imprescindibles para preparar una atención sanitaria segura.

Canarias también cuestiona que no se haya optado por desembarcar a los afectados en Cabo Verde para realizar un triaje y trasladarlos posteriormente en aviones medicalizados a sus países de origen o a unidades especializadas de la Península.

A la reunión convocada por Sánchez asisten el ministro del Interior; el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, por vía telemática; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, también por vía telemática; y la ministra de Sanidad, Mónica García.

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El choque entre ambas administraciones se produce después de que Sanidad cambiara el criterio mantenido inicialmente. En un primer momento, el Ministerio defendía evacuar en Cabo Verde a los sintomáticos y contactos de riesgo para que el barco continuara sin escala en Canarias. Ahora, el Ejecutivo central apela a la obligación legal y humanitaria de auxiliar a los pasajeros.