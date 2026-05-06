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NC pide rigor y "evitar la alarma social" ante el crucero con hantavirus

Luis Campos exige coordinación entre la OMS, el Estado, el Gobierno canario y las autoridades sanitarias

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, en un pleno del Parlamento de Canarias.

El portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, en un pleno del Parlamento de Canarias. / Ramón de la Rocha / Efe

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

El máximo dirigente de NC-Bc, Luis Campos, apeló este miércoles a actuar con "tranquilidad, responsabilidad institucional y máxima coordinación" ante la situación generada por el barco afectado por un brote de hantavirus y su posible llegada a Canarias el próximo 9 de mayo.

El líder de los canaristas apeló a la responsabilidad de las administraciones y de los cargos públicos ante un episodio que, recordó, afecta directamente a personas y que ya ha provocado víctimas e insistió en que la gestión de esta crisis debe alejarse del ruido político y apoyarse en datos contrastados: "Hay que evitar la alarma social, garantizar una información transparente y reforzar la coordinación institucional en base a criterios científicos para evitar que se expanda la desinformación".

Los canaristas reclaman información transparente

Por ello, los 'canaristas' consideran prioritario que se facilite toda la información disponible tanto a la ciudadanía como al conjunto de las administraciones públicas, pues la transparencia "es esencial para gestionar con acierto la situación y transmitir tranquilidad".

Por ese motivo, el secretario general de NC-Bc también reclamó la máxima coordinación entre todas las instancias implicadas: la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno estatal, el Gobierno de Canarias y las autoridades sanitarias competentes.

Campos exige criterios científicos, sanitarios y técnicos

Campos exige, además, que cualquier medida relacionada con el buque se adopte únicamente desde criterios "estrictamente científicos, sanitarios, técnicos, legales" y al margen de cualquier otro planteamiento que "no responda al interés general y a la protección de la salud pública".

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Con este planteamiento, NC-Bc intenta marcar una línea de prudencia institucional, rebajar la tensión, pero también exigir claridad: "Canarias necesita información precisa, protocolos sólidos y una respuesta coordinada para afrontar una situación que vuelve a colocar a las Islas en primera línea de una emergencia sanitaria".

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