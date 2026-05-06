NC pide rigor y "evitar la alarma social" ante el crucero con hantavirus
Luis Campos exige coordinación entre la OMS, el Estado, el Gobierno canario y las autoridades sanitarias
El máximo dirigente de NC-Bc, Luis Campos, apeló este miércoles a actuar con "tranquilidad, responsabilidad institucional y máxima coordinación" ante la situación generada por el barco afectado por un brote de hantavirus y su posible llegada a Canarias el próximo 9 de mayo.
El líder de los canaristas apeló a la responsabilidad de las administraciones y de los cargos públicos ante un episodio que, recordó, afecta directamente a personas y que ya ha provocado víctimas e insistió en que la gestión de esta crisis debe alejarse del ruido político y apoyarse en datos contrastados: "Hay que evitar la alarma social, garantizar una información transparente y reforzar la coordinación institucional en base a criterios científicos para evitar que se expanda la desinformación".
Los canaristas reclaman información transparente
Por ello, los 'canaristas' consideran prioritario que se facilite toda la información disponible tanto a la ciudadanía como al conjunto de las administraciones públicas, pues la transparencia "es esencial para gestionar con acierto la situación y transmitir tranquilidad".
Por ese motivo, el secretario general de NC-Bc también reclamó la máxima coordinación entre todas las instancias implicadas: la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno estatal, el Gobierno de Canarias y las autoridades sanitarias competentes.
Campos exige criterios científicos, sanitarios y técnicos
Campos exige, además, que cualquier medida relacionada con el buque se adopte únicamente desde criterios "estrictamente científicos, sanitarios, técnicos, legales" y al margen de cualquier otro planteamiento que "no responda al interés general y a la protección de la salud pública".
Con este planteamiento, NC-Bc intenta marcar una línea de prudencia institucional, rebajar la tensión, pero también exigir claridad: "Canarias necesita información precisa, protocolos sólidos y una respuesta coordinada para afrontar una situación que vuelve a colocar a las Islas en primera línea de una emergencia sanitaria".
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