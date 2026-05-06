Dos jueces ascienden a magistrados en un acto en recuerdo de Manuel Alcaide, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha tomado posesión este miércoles como magistrados a los hasta ahora jueces Sergio Aliaga Herrera y Manuel Alcaide Pintado, nieto, este último, del reconocido jurista Manuel Alcaide Alonso, quien presidió el alto tribunal canario entre 1993 y 2000 y falleció en la madrugada de este sábado en su domicilio de Las Palmas de Gran Canaria. El acto tuvo lugar en el antiguo Palacio de Justicia y estuvo dirigido por el actual presidente de la institución, Juan Luis Lorenzo Bragado, quien dedicó unas sentidas palabras en recuerdo de Alcaide.

El evento permitió promover a la categoría de magistrado, por un lado, a Sergio Aliaga Herrera, quien servía hasta ahora en la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Arucas y pasará a desempeñar la plaza número 5 de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana.

Por otro lado, también asciende de categoría Manuel Alcaide Pintado, quien seguirá ejerciendo en la plaza de adscripción territorial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en la capital grancanaria. Estaba previsto que su abuelo asistiera a la ceremonia para acompañarle, ya que físicamente se encontraba bien a pesar de sus 96 años.

Recuerdo a una figura clave

El ascenso a magistrado en España se produce principalmente por tres vías basadas en el mérito, capacidad y antigüedad de los jueces. Puede darse a partir del turno de antigüedad al cumplir tres años de servicios efectivos como juez, por el de especialistas cumpliendo unas pruebas específicas o mediante el cuarto turno para juristas de reconocido prestigio.

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El acto tuvo muy presente la figura de Alcaide, quien tras jubilarse de la judicatura en el año 2000 continuó vinculado a la vida pública como Diputado del Común de Canarias, un cargo desde el que se esforzó para defender los derechos de la ciudadanía. Nacido precisamente en el edificio de los juzgados de Santa Cruz de La Palma, ha sido una figura clave en el desarrollo y consolidación del sistema judicial en Canarias.