Hantavirus: así puedes rastrear en tiempo real el crucero MV Hondius rumbo a Canarias

El MV Hondius, el crucero afectado por el brote de hantavirus y cuya llegada a Canarias está prevista en los próximos días, puede seguirse en tiempo real a través de plataformas de rastreo marítimo como VesselFinder. El buque aparece identificado con el número IMO 9818709 y figura como un crucero de pasajeros bajo bandera de Países Bajos. Puedes seguir en tiempo real el buque en este enlace.

Cómo se ve el Hondius desde el rastreador, cerca de la costa de Cabo Verde. / LP/DLP

Según el último registro AIS disponible en VesselFinder, el Hondius se encuentra en la zona de África Occidental, en el entorno de Cabo Verde, con destino registrado al puerto de Praia. La plataforma muestra la posición del barco a partir de los datos del sistema AIS, una tecnología utilizada para conocer la localización, rumbo, velocidad y otros datos básicos de navegación de los buques.

La localización del crucero se ha convertido en uno de los datos más consultados desde que el Ministerio de Sanidad confirmó que España acogerá a la embarcación en las Islas Canarias.

Según el departamento que dirige Mónica García, la Organización Mundial de la Salud, en coordinación con la Unión Europea, solicitó al Gobierno español que permitiera la llegada del buque al Archipiélago en cumplimiento del Derecho Internacional y por razones humanitarias.

Sanidad explicó que el MV Hondius recaló en Cabo Verde tras detectar un brote de infección por hantavirus a bordo. Allí, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, está realizando una evaluación del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en el propio país africano.

Llegada a Canarias

Una vez en las Islas, pasajeros y tripulación serán examinados, atendidos y trasladados posteriormente a sus países de origen, de acuerdo con el protocolo común de manejo de casos y contactos elaborado por la OMS y el ECDC. Sanidad ha asegurado que tanto la atención médica como los traslados se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados para esta situación, evitando el contacto con la población local.

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¿Cómo busco el crucero en el rastreador?

Para seguir la localización del crucero basta con acceder a VesselFinder y buscar el buque por su nombre, Hondius, o por su número IMO 9818709. La plataforma muestra el último punto AIS registrado, la zona marítima en la que se encuentra, la velocidad, el rumbo y el destino declarado del barco. Estos datos pueden cambiar a lo largo del día a medida que se reciben nuevas señales de navegación.