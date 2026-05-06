Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo sobre la última hora del crucero con un brote de hantavirus que podría llegar a CanariasEl intercambiador temporal de La LagunaCD TenerifeUn ferry deja en tierra dos horas y medias a sus pasajeros en TenerifeCoches en cascos históricos'Arconian', barco de la cocaínaTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Los obispos descartan que el hantavirus altere la visita del papa en Canarias

Mazuelos asegura que la situación vinculada al crucero con casos detectados está controlada y rechaza, por ahora, un escenario que comprometa el viaje apostólico de junio

Los obispos de Canarias, Madrid, Valladolid, Barcelona y Tenerife, en la rueda de prensa sobre la visita del papa a España

Los obispos de Canarias, Madrid, Valladolid, Barcelona y Tenerife, en la rueda de prensa sobre la visita del papa a España / EUROPA PRESS

María Alfonso Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, expresó ayer su confianza en que el brote de hantavirus detectado en un crucero que llegará a Tenerife no afecte a la visita del papa León XIV a España, prevista entre el 6 y el 12 del próximo junio y con parada en las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria y Tenerife.

«Yo espero que no. Estamos hablando de un asunto muy mediático, el crucero, la infección, pero haciendo las cosas bien, se controlará todo en ese sentido», afirmó Mazuelos durante la rueda de prensa celebrada en Madrid para presentar la agenda oficial del viaje apostólico.

El obispo recordó, no obstante, que cualquier infección vírica puede aparecer «cuando menos lo esperemos», aunque insistió en que la situación actual no apunta a un escenario de gravedad. «Aquí es una infección que está controlada, es conocido también el virus y es raro que pase a ser una pandemia. No se espera ahora mismo una pandemia y esperemos que Dios no lo quiera», añadió.

Noticias relacionadas

El crucero MV Hondius, en el que se detectó el brote de hantavirus, tiene previsto atracar este sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. Según anunciaron los ministros de Sanidad e Interior, Mónica García y Fernando Grande-Marlaska, los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen, mientras que los 14 españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Revolución en los institutos de Canarias: el nuevo modelo de cafeterías escolares llega a La Laguna con el IES Martín Miranda
  2. Última hora de la posible llegada a Canarias del crucero con un brote de hantavirus: el presidente del Gobierno de Canarias no ve 'razonable trasladar el barco desde Cabo Verde
  3. La OMS y Sanidad imponen el traslado a Tenerife del buque afectado por el brote de hantavirus
  4. El Festival Mueca despliega su programación más extensa en Puerto de la Cruz del 7 al 10 de mayo: 44 compañías y 105 espectáculos
  5. Fernando Esperón, investigador: 'Si estuviera en el crucero, no tendría miedo al hantavirus; aunque el barco llegue a Canarias, el brote no avanzará
  6. Aldama reconoce que no pagó sobornos a Ángel Víctor Torres
  7. La Librería del Cabildo reabre sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras seis años cerrada
  8. El impacto de un avión, 122 'heridos' y más de 400 efectivos: Tenerife ensaya una emergencia para evitar la catástrofe

Los obispos descartan que el hantavirus altere la visita del papa en Canarias

Los obispos descartan que el hantavirus altere la visita del papa en Canarias

Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech

Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech

Clavijo advierte a la UE de una 'huida' de buques a puertos africanos por las menores tasas

Clavijo advierte a la UE de una 'huida' de buques a puertos africanos por las menores tasas

Inquietud en Canarias ante la llegada de un centenar de pasajeros a bordo del crucero afectado por hantavirus

Inquietud en Canarias ante la llegada de un centenar de pasajeros a bordo del crucero afectado por hantavirus

La pérdida de los fondos Next Generation hurta a Canarias 3.000 empleos de calidad

La pérdida de los fondos Next Generation hurta a Canarias 3.000 empleos de calidad

Dos jueces ascienden a magistrados en un acto en recuerdo de Manuel Alcaide, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Dos jueces ascienden a magistrados en un acto en recuerdo de Manuel Alcaide, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

Mónica García defiende que ha informado a Clavijo y pide dejar de lado la "polémica política"

Mónica García defiende que ha informado a Clavijo y pide dejar de lado la "polémica política"

Canarias reclama al Estado la financiación íntegra de los 9,3 millones para conciliación familiar: "Estamos sobrecargados"

Canarias reclama al Estado la financiación íntegra de los 9,3 millones para conciliación familiar: "Estamos sobrecargados"
Tracking Pixel Contents