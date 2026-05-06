Los obispos descartan que el hantavirus altere la visita del papa en Canarias
Mazuelos asegura que la situación vinculada al crucero con casos detectados está controlada y rechaza, por ahora, un escenario que comprometa el viaje apostólico de junio
El obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, expresó ayer su confianza en que el brote de hantavirus detectado en un crucero que llegará a Tenerife no afecte a la visita del papa León XIV a España, prevista entre el 6 y el 12 del próximo junio y con parada en las Islas Canarias, concretamente en Gran Canaria y Tenerife.
«Yo espero que no. Estamos hablando de un asunto muy mediático, el crucero, la infección, pero haciendo las cosas bien, se controlará todo en ese sentido», afirmó Mazuelos durante la rueda de prensa celebrada en Madrid para presentar la agenda oficial del viaje apostólico.
El obispo recordó, no obstante, que cualquier infección vírica puede aparecer «cuando menos lo esperemos», aunque insistió en que la situación actual no apunta a un escenario de gravedad. «Aquí es una infección que está controlada, es conocido también el virus y es raro que pase a ser una pandemia. No se espera ahora mismo una pandemia y esperemos que Dios no lo quiera», añadió.
El crucero MV Hondius, en el que se detectó el brote de hantavirus, tiene previsto atracar este sábado en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. Según anunciaron los ministros de Sanidad e Interior, Mónica García y Fernando Grande-Marlaska, los pasajeros extranjeros serán evacuados a sus países de origen, mientras que los 14 españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla de Madrid.
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