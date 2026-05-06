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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Dos muertos en un nuevo ataque estadounidense a una embarcación en el Pacífico

Trump afirma que EE.UU. "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato"

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Javier Vendrell Camacho

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

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El PP acusa a Sánchez de "volver a fallar a Canarias"

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Los obispos esperan que el brote de hantavirus no ponga en peligro la visita de León XIV a Canarias

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El MV Hondius con hantavirus atracará en el puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife: los casos confirmados ya vuelan a Países Bajos y el pasaje llegará a Canarias en tres días

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El Puerto de Tenerife recibe la solicitud de escala del crucero con hantavirus para este sábado

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Última hora de la llegada a Canarias del crucero 'MV Hondius' con un brote de hantavirus: el barco atracará el sábado en el sur de Tenerife

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El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo: "El pueblo canario se merece respeto, transparencia y lealtad institucional"

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Canarias exige al Estado información "veraz" porque "no podemos actuar con los ojos vendados"

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El médico grave con hantavirus que iba a ser evacuado al Hospital de La Candelaria vuela hacia Países Bajos

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