Clavijo advierte a la UE de una 'huida' de buques a puertos africanos por las menores tasas

El Gobierno canario ha mostrado a la Comisión Europea su preocupación por el desvío creciente del tráfico de barcos hacia puertos africanos por el elevado coste que les está suponiendo a las navieras el pago de las emisiones que impone la UE. Por ello el presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, trasladó a la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Teresa Ribera, la necesidad de que se modifique la directiva comunitaria para proteger a los puertos del Archipiélago con el fin de que operen en las mismas condiciones que sus vecinos de la orilla africana.

La gira de Clavijo en las instituciones comunitarias finalizó con el encuentro que mantuvo con la titular de Transición Limpia, Justa y Competitiva en la que se abordaron varios asuntos de especial trascendencia para Canarias y que son competencia directa de Bruselas. Ribera no adquirió compromisos concretos como sí hizo el comisario de Turismo y Transportes, Apostolos Tzitzikostas, a la petición canaria de mantener más allá de 2030 la exención del sistema europeo de comercio de emisiones (ETS) en las conexiones aéreas y marítimas del Archipiélago. La vicepresidenta de la Comisión Europea respondió que está en el "proceso de escucha" porque las medidas están en estos momentos en proceso de evaluación y que será el próximo mes de julio cuando el Ejecutivo europeo presente su propuesta definitiva.

Clavijo trasladó a Ribera la inquietud existente en las Islas por las distorsiones competitivas que están generando las ETS a los puertos canarios, ya que las rutas aéreas y marítimas del Archipiélago con el resto de los países europeos están sujetas al abono del 100% de sus emisiones, mientras que la UE aplica el 50% a las conexiones con terceros países. Esta diferencia en la política de tasas está provocando que compañías marítimas desvíen su flota a puertos africanos, de ahí la necesidad de que Bruselas modifique sus directivas para que los puertos de las regiones ultraperiféricas cuenten al menos con la misma tarifa de las emisiones ante las dificultades de competir en precios y costes sociales con los recintos portuarios africanos.

Distorsión del sistema

En este punto Teresa Ribera sí reconoció la distorsión que se produce en el sistema y admitió que existen otros Estados miembros que también demandan cambios en línea parecida a lo que demanda Canarias, ya que existe el riesgo de que los puertos europeos pierdan competitividad frente a los de terceros países. "Hemos hablado del tráfico marítimo y en este caso los derechos de emisión, cómo restan competitividad a los puertos cercanos a los de la costa africana, teniendo un menor tipo impositivo", ha explicado el presidente canario a los medios tras el encuentro.

"Lo que queremos es que el colegio de comisarios pueda ir garantizando el fuero, o en este caso los fueros como región ultraperiférica, que nos amparan en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", ha detallado Clavijo. De cara a fortalecer las peticiones de Canarias, el presidente reclamará al Gobierno de España que se sume a la ofensiva iniciada por Francia y Portugal para blindar la exención a las regiones ultraperiféricas en el pago de los ETS. Considera clave que los tres Estados con territorios RUP defiendan juntos y de forma decidida la continuidad de esta exención más allá de 2030.

El jefe del Ejecutivo regional entregó a Ribera un informe encargado por el Gobierno canario que avala el efecto negativo que tendría en el Archipiélago la aplicación de los ETS a sus conexiones aéreas y marítimas. También lo hizo en la reunión que mantuvo con anterioridad con Miguel García, miembro del Gabinete del comisario europeo de Clima, Cero Emisiones Netas y Crecimiento Limpio, Wopke Hoekstra.