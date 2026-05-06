La CEOE de Tenerife pide garantías para evitar el impacto del crucero con hantavirus
El presidente de la CEOE de Tenerife, Pedro Alfonso, reclama "máximo rigor" en la gestión del 'MV Hondius' y advierte de posibles efectos negativos si no hay coordinación entre administraciones
La CEOE de Tenerife ha pedido este miércoles garantías sanitarias, información clara y mayor diálogo institucional ante la posible llegada a Canarias del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus. Su presidente, Pedro Alfonso, ha reclamado "máximo rigor y seriedad" en la gestión de una situación que, a su juicio, debe abordarse con cautela para evitar riesgos y consecuencias innecesarias.
Alfonso ha defendido que cualquier decisión relacionada con el buque debe venir acompañada de explicaciones precisas sobre los medios disponibles, los protocolos previstos y las garantías para la población residente y para los turistas que se encuentran en las Islas.
La CEOE reclama garantías para residentes y turistas
El presidente de la patronal tinerfeña ha señalado que la prioridad debe ser preservar la seguridad sanitaria de Canarias. En este sentido, ha pedido que se actúe con cautela para evitar que una crisis externa pueda derivar en un problema sanitario o económico para el Archipiélago.
Además, ha insistido en que es necesario aclarar por qué se ha adoptado la decisión, qué recursos se van a activar y qué garantías existen para evitar incidencias durante la gestión del crucero.
Más diálogo con el Gobierno de Canarias
La CEOE también ha reclamado mayor coordinación entre administraciones, especialmente con el Gobierno de Canarias, al entender que será la institución que tenga que gestionar buena parte de la situación si el barco llega finalmente a las Islas.
Alfonso ha apuntado que, según la información conocida hasta ahora, no ha habido una comunicación directa suficiente y que muchos detalles se han conocido a través de los medios de comunicación.
Preocupación por el impacto económico
El presidente de la CEOE de Tenerife ha advertido de que una gestión inadecuada podría colocar a Canarias en el centro de una situación ajena al Archipiélago y generar efectos negativos.
La patronal considera clave evitar alarmas innecesarias, pero también exige que las decisiones se tomen con transparencia, coordinación y criterios sanitarios claros. El objetivo, según Alfonso, debe ser proteger tanto a la ciudadanía como a la actividad económica y turística de las Islas.
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