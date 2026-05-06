Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo sobre la última hora del crucero con un brote de hantavirus que podría llegar a CanariasEl intercambiador temporal de La LagunaCD TenerifeUn ferry deja en tierra dos horas y medias a sus pasajeros en TenerifeCoches en cascos históricos'Arconian', barco de la cocaínaTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Ángel Víctor Torres asegura que la orden de la OMS es vinculante: "El MV Hondius debe llegar al puerto más cercano de España"

El ministro de Política Territorial revela que una carta oficial enviada a Pedro Sánchez invoca cuatro artículos del Reglamento Sanitario Internacional, lo que obliga a Canarias a recibir el buque por imperativo legal y humanitario

Fotomontaje del MV Hondius junto a una imagen de Ángel Víctor Torres

Fotomontaje del MV Hondius junto a una imagen de Ángel Víctor Torres / E. D.

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El pulso entre las instituciones por el destino del crucero MV Hondius ha dado un giro definitivo. El ministro de Política Territorial y expresidente canario, Ángel Víctor Torres, ha confirmado este martes desde Granada que el Gobierno de España no tiene margen de maniobra: una comunicación oficial y por escrito del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dirigida a Pedro Sánchez obliga a que el barco atraque en el puerto español más cercano, es decir, en Canarias. El Archipiélago está obligado a recibir al barco mientras el MV Hondius lleva días fondeado a las afueras de Praia porque Cabo Verde le ha prohibido la entrada a purto.

Torres ha relatado cronológicamente cómo cambiaron los planes del Ejecutivo central en las últimas 48 horas. Inicialmente, la voluntad de Madrid —en sintonía con el Gobierno de Canarias— era que el buque continuara su tránsito hasta los Países Bajos sin tocar suelo español. Sin embargo, la situación epidemiológica en Cabo Verde y la negativa de este país a prestar auxilio activaron los mecanismos de la OMS.

"Todo cambió ante una comunicación vinculante que hace referencia a cuatro artículos expresos del reglamento sanitario internacional", explicó el ministro. Según Torres, estos artículos vinculan a todos los estados miembros y trasladan a España la "necesidad" de derivar el barco al archipiélago ante la imposibilidad de que los pasajeros reciban la atención adecuada donde se encuentran actualmente.

MV Hondius.

MV Hondius. / ELTON MONTEIRO / EFE

Lealtad con Canarias y un llamamiento a la calma

Consciente de la "inquietud y nerviosismo" que genera la noticia en las islas, Torres ha apelado a su propia experiencia como presidente regional durante el inicio de la pandemia en 2020: "Yo mismo cerré un hotel con mil personas en febrero de 2020 siguiendo criterios expertos. Fue criticado, pero era lo que había que hacer. Ahora pido calma; los expertos epidemiológicos de Canarias, con gran reputación internacional, aseguran que con precaución la situación es controlable".

El ministro se ha comprometido a actuar con la máxima "lealtad" hacia el Gobierno de Fernando Clavijo, con quien asegura estar en contacto permanente para que el desembarco y la desinfección se realicen bajo los protocolos más estrictos.

Sin puerto confirmado, pero con destino inminente

Pese a la confirmación de que el barco vendrá a las islas, Torres ha evitado precisar si el puerto de llegada será Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria, delegando esa información técnica en la ministra de Sanidad, Mónica García.

Noticias relacionadas

El ministro concluyó subrayando la importancia de resolver la situación de las 147 personas a bordo, incluyendo a los 14 españoles, recordando que la mayoría del pasaje se encuentra en buen estado y que el objetivo es que esta alerta sanitaria "sea pronto una situación superada". El Gobierno de España asume así el mandato de la OMS, convirtiendo el auxilio en Canarias en una cuestión de estricto cumplimiento internacional.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Revolución en los institutos de Canarias: el nuevo modelo de cafeterías escolares llega a La Laguna con el IES Martín Miranda
  2. Última hora de la posible llegada a Canarias del crucero con un brote de hantavirus: el presidente del Gobierno de Canarias no ve 'razonable trasladar el barco desde Cabo Verde
  3. La OMS y Sanidad imponen el traslado a Tenerife del buque afectado por el brote de hantavirus
  4. El Festival Mueca despliega su programación más extensa en Puerto de la Cruz del 7 al 10 de mayo: 44 compañías y 105 espectáculos
  5. Fernando Esperón, investigador: 'Si estuviera en el crucero, no tendría miedo al hantavirus; aunque el barco llegue a Canarias, el brote no avanzará
  6. Aldama reconoce que no pagó sobornos a Ángel Víctor Torres
  7. La Librería del Cabildo reabre sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras seis años cerrada
  8. El impacto de un avión, 122 'heridos' y más de 400 efectivos: Tenerife ensaya una emergencia para evitar la catástrofe

Ángel Víctor Torres asegura que la orden de la OMS es vinculante: "El MV Hondius debe llegar al puerto más cercano de España"

Ángel Víctor Torres asegura que la orden de la OMS es vinculante: "El MV Hondius debe llegar al puerto más cercano de España"

Un pasajero con hantavirus ingresa en Zúrich mientras Sanidad ordena que Canarias sea el destino de los cuidados del Hondius

Un pasajero con hantavirus ingresa en Zúrich mientras Sanidad ordena que Canarias sea el destino de los cuidados del Hondius

Alerta sanitaria por hantavirus: Suiza localiza un nuevo contagiado por hantavirus procedente del MV Hondius que podría recalar en Tenerife

Alerta sanitaria por hantavirus: Suiza localiza un nuevo contagiado por hantavirus procedente del MV Hondius que podría recalar en Tenerife

Pedro Sánchez se escuda en la OMS para justificar una decisión que corresponde a Sanidad

La escasa información clínica sobre el estado del médico con hantavirus retrasa su traslado a Canarias

La escasa información clínica sobre el estado del médico con hantavirus retrasa su traslado a Canarias

Tenerife se prepara para la llegada del crucero con hantavirus: cómo y dónde serán atendidos los pasajeros

Tenerife se prepara para la llegada del crucero con hantavirus: cómo y dónde serán atendidos los pasajeros

Pedro Sánchez preside una reunión de urgencia para decidir la acogida del MV Hondius con hantavirus sin convocar a Canarias

Pedro Sánchez preside una reunión de urgencia para decidir la acogida del MV Hondius con hantavirus sin convocar a Canarias

Clavijo pide una reunión urgente a Sánchez para tratar la gestión del crucero con hantavirus por falta de seguridad

Clavijo pide una reunión urgente a Sánchez para tratar la gestión del crucero con hantavirus por falta de seguridad
Tracking Pixel Contents