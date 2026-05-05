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Última hora de la posible llegada a Canarias del crucero MV Hondius con un brote de hantavirus: Sanidad desmiente las palabras de la OMS sobre la llegada del barco al Archipiélago
Catorce españoles se encuentran en el interior de un barco que ha registrado tres muertes y siete afectados
La incertidumbre crece en el litoral de Canarias tras conocerse que el crucero de lujo MV Hondius, con un brote de hantavirus que ya deja tres fallecidos, permanece fondeado en Cabo Verde a la espera de un destino definitivo. Mientras la OMS apunta a que el Archipiélago es la opción más viable por cercanía, el Ministerio de Sanidad español mantiene el pulso informativo y desmiente que la decisión esté tomada, supeditando cualquier movimiento a nuevos informes epidemiológicos que garanticen la seguridad sanitaria en las islas.
En este escenario de máxima tensión en el Atlántico, el Gobierno de Canarias y el CCAES evalúan si el buque debe atracar en puerto canario o seguir rumbo hacia los Países Bajos, su país de bandera. Las autoridades insulares se mantienen en alerta para activar sus protocolos de alto nivel de ser necesario, priorizando la protección de la población local y de los 14 españoles que se encuentran a bordo, en una crisis que combina la urgencia humanitaria con una estricta vigilancia de fronteras.
El delegado del Gobierno en Canarias afirma que "España no se negará a asistir al crucero, sería una especie de omisión del deber de socorro"
Anselmo Pestana ha confirmado que trabajan junto a la OMS para coordinar la ayuda necesaria.
"Queremos volver a casa": el mensaje de uno de los pasajeros del crucero con hantavirus que podría llegar a Canarias
El creador de contenido Jake Rosmarin ha compartido un vídeo desde el 'MV Hondius' en el que pide recordar que detrás de la alerta sanitaria hay "personas reales".
El Ministerio de Sanidad colgaba en X hace un hora que se encuentra a la espera de los resultados epidemiológicos para determinar la escala más pertinente del crucero.
Alerta sanitaria en el Atlántico: la OMS confirma que el crucero con hantavirus vendrá a Canarias y Sanidad lo desmiente a la espera de nuevos datos epidemiológicos
El Ministerio de Sanidad español aseguró a primera hora que la decisión aún no está tomada. Actualmente se encuentra fondeado en Cabo Verde a la espera de una decisión definitiva.
Cabo Verde se ofrece a evacuar por aire a los enfermos del crucero con hantavirus que podría llegar a Canarias
El MV Hondius sigue sin autorización para atracar en Praia mientras se estudia una posible escala en Gran Canaria o Tenerife para nuevos controles médicos.
Fernando Simón avanza que el crucero del hantavirus zarpará de Cabo Verde sin personas afectadas, que serán repatriadas
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, del Ministerio de Sanidad, ha señalado que los enfermos serán evacuados desde Cabo Verde a sus países de origen o a Holanda.
Así sería la llegada del crucero con hantavirus a Canarias: cuarentena durante 15 días y evacuación de enfermos
El crucero MV Hondius acumula siete casos de hantavirus, y se estudian medidas para desembarcar en Canarias si fuera necesario.
La OMS confirma un segundo caso de hantavirus en el crucero con destino a Canarias y prepara la evacuación de dos tripulantes con síntomas
La naviera Oceanwide Expeditions trabaja en la evacuación de dos tripulantes enfermos, uno de ellos grave, y confirma la muerte de un pasajero neerlandés a causa del virus.
María Velasco, infectóloga, sobre el brote de hantavirus en un crucero: "Es potencialmente mortal, pero el contagio entre humanos es excepcional"
La enfermedad, que puede tener una alta mortalidad, se transmite principalmente por aerosoles contaminados procedentes de roedores, no entre personas.
Claudia Morín
Fernando Esperón, investigador: "Si estuviera en el crucero, no tendría miedo al hantavirus; aunque el barco llegue a Canarias, el brote no avanzará"
El profesor titular de Veterinaria de la Universidad Europea llama a la calma y resalta que, aunque es un episodio llamativo, la probabilidad de que haya una epidemia de este virus es "cero".
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