Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo sobre la última hora del crucero con un brote de hantavirus que podría llegar a CanariasEl intercambiador temporal de La LagunaCD TenerifeUn ferry deja en tierra dos horas y medias a sus pasajeros en TenerifeCoches en cascos históricos'Arconian', barco de la cocaínaTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Relaciones con el Estado

El PP canario impulsa en el Senado frenar los derribos en los núcleos costeros tradicionales

La enmienda reclama suspender "con carácter inmediato" los deslindes, ocupaciones, caducidades y demoliciones

Derribo de las casas del poblado marinero de Cho Vito en Tenerife en 2012.

Derribo de las casas del poblado marinero de Cho Vito en Tenerife en 2012. / J. A. Medina

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

El PP de Canarias ha movido ficha en el Senado al impulsar una enmienda que busca paralizar de forma inmediata todos los procedimientos de deslinde del dominio público marítimo-terrestre actualmente en curso en el litoral español.

La iniciativa, que se debate este miércoles en la Cámara Alta, reclama una moratoria que suspenda actuaciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición promovidas por el Gobierno cuando puedan afectar a derechos de propiedad privada o concesionales de ciudadanos en zonas costeras, como sucede en gran parte del litoral canario.

La enmienda registrada plantea que, mientras el Congreso no tramite la toma en consideración de la proposición legislativa aprobada por el Senado el 12 de marzo de 2024 para salvaguardar núcleos tradicionales costeros con valor etnográfico, se acuerde "con carácter inmediato" una moratoria de todos los procedimientos de deslinde en curso.

La diputada del PP Jennifer Curbelo durante una de sus intervenciones en el Parlamento.

La diputada del PP Jennifer Curbelo durante una de sus intervenciones en el Parlamento. / Álex Rosa

Respaldo del Parlamento canario

La modificación se presenta y debate apenas una semana después de que el PP y PSOE se unieran en el Parlamento de Canarias para promover la reforma, defendida por la diputada conservadora Jennifer Curbelo, de una norma que generó durante décadas inseguridad jurídica en numerosos núcleos tradicionales del Archipiélago.

Noticias relacionadas y más

Con este movimiento, el PP busca convertir la moratoria en una medida urgente mientras se abre paso la reforma legal mientras que el acuerdo alcanzado en Canarias con el PSOE -que también fue apoyado por el resto de grupos, salvo Vox-, dibuja la posibilidad de que los dos grandes partidos desbloqueen una modificación de la Ley de Costas que durante años ha dividido a administraciones, vecinos y colectivos afectados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Revolución en los institutos de Canarias: el nuevo modelo de cafeterías escolares llega a La Laguna con el IES Martín Miranda
  2. El Festival Mueca despliega su programación más extensa en Puerto de la Cruz del 7 al 10 de mayo: 44 compañías y 105 espectáculos
  3. Fernando Esperón, investigador: 'Si estuviera en el crucero, no tendría miedo al hantavirus; aunque el barco llegue a Canarias, el brote no avanzará
  4. Aldama reconoce que no pagó sobornos a Ángel Víctor Torres
  5. La Librería del Cabildo reabre sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras seis años cerrada
  6. El impacto de un avión, 122 'heridos' y más de 400 efectivos: Tenerife ensaya una emergencia para evitar la catástrofe
  7. La prealerta por la visita del papa León XIV a Canarias se activará este lunes
  8. ¿Qué son los nitazenos? La potente droga que Canarias vigila 'de reojo'

El PP canario impulsa en el Senado frenar los derribos en los núcleos costeros tradicionales

El PP canario impulsa en el Senado frenar los derribos en los núcleos costeros tradicionales

Última hora en directo del brote de hantavirus: la OMS evacua a los afectados del hantavirus del crucero y descarta que se dirija a Canarias si no se detectan nuevos casos

Última hora en directo del brote de hantavirus: la OMS evacua a los afectados del hantavirus del crucero y descarta que se dirija a Canarias si no se detectan nuevos casos

Canarias declara la guerra a la burocracia con una IA para acelerar trámites y desbloquear la actividad económica

Canarias declara la guerra a la burocracia con una IA para acelerar trámites y desbloquear la actividad económica

La Estrategia de Turismo Sostenible de la UE: el nuevo 'clavo' al que se agarra Canarias para limitar la venta de casas a no residentes

La Estrategia de Turismo Sostenible de la UE: el nuevo 'clavo' al que se agarra Canarias para limitar la venta de casas a no residentes

El epidemiólogo Amós García sobre el brote de hantavirus en un crucero: "Si hay cuadros graves, por humanidad, deberían venir a Canarias, Cabo Verde no está preparada"

El epidemiólogo Amós García sobre el brote de hantavirus en un crucero: "Si hay cuadros graves, por humanidad, deberían venir a Canarias, Cabo Verde no está preparada"

Otros cuarenta niños migrantes llegan a Canarias mientras las comunidades aprietan para frenar las derivaciones

Otros cuarenta niños migrantes llegan a Canarias mientras las comunidades aprietan para frenar las derivaciones

La imbatible industria turística cierra el mejor invierno de su historia

La imbatible industria turística cierra el mejor invierno de su historia

Las matronas alzan la voz en Canarias: "Da pena no poder cumplir con lo que las mujeres desean"

Las matronas alzan la voz en Canarias: "Da pena no poder cumplir con lo que las mujeres desean"
Tracking Pixel Contents