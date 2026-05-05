Las matronas de Canarias, en pie de guerra para exigir más reconocimiento: "Nuestra vocación no paga el alquiler"

Las matronas han aprovechado su Día Internacional, celebrado este 5 de mayo, para exigir un mayor reconocimiento dentro del Servicio Canario de Salud (SCS). "No tenemos nada que festejar”, gritaron al unísono las cerca de cien enfermeras especialistas concentradas a las puertas del edificio de Traumatología del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc). Las protestas se sucedieron también en otros complejos de las Islas, como el Materno Infantil (Gran Canaria) y el José Molina Orosa (Lanzarote).

Estas profesionales, en su gran mayoría mujeres, denunciaron que, pese a contar con años de formación, su retribución económica no se ajusta a su preparación ni a su desempeño. Durante la concentración, el portavoz del sindicato Satse Canarias, Alejandro Gordillo, subrayó que las matronas que ejercen en hospitales y centros de salud del Archipiélago cobran 433 euros menos que el promedio nacional. "Nos situamos entre las peor remuneradas del país porque no se paga el complemento de la especialidad", advirtió.

También aprovecharon la ocasión para pedir que se crearan más plazas en esta especialidad -la Enfermería Obstétrico-Ginecológica-, la más consolidada dentro del sistema público español. Gordillo argumentó que en las Islas solo había 25 matronas por cada 100.000 mujeres en edad fértil, es decir, entre los 14 y 50 años. "La media estatal se sitúa en 75 por cada 100.000, nosotros apenas llegamos a un tercio de esa cifra", resaltó. El Archipiélago, por tanto, es la región que ostenta el peor dato en esta área.

Concentración de matronas en el Hospital La Candelaria bajo el lema 'Nada que celebrar' / María Pisaca

Condiciones "muy precarias"

Estos profesionales, tras terminar el Grado Universitario y aprobar el examen de Enfermero Interno Residente (EIR), deben formarse durante dos años en algún complejo del país. Cerca de un centenar termina este periplo en las Islas, pero luego tiene que irse a otra comunidad o, incluso, fuera del país porque, según alegó el portavoz sindical, "las condiciones aquí son muy precarias". Por ello, también solicitaron medidas o incentivos que eviten la fuga de talento.

Las matronas concentradas a las puertas de Hospital La Candelaria / María Pisaca

La matrona del Hospital Universitario de Canarias (HUC) Paula Lavers aseguró que se sienten "abandonadas y discriminadas". Así, alertó de que, si no se valora a este colectivo, no solo pierde la sanidad pública, sino que también tendrá un impacto en la salud de las mujeres isleñas. Según detallo, muchos de los talleres y actividades que hacen en su día a día son prácticamente "gestos altruistas", ya que no son retribuidas por ello. "Nuestra vocación no paga el alquiler", reivindicaron tras la lectura del manifiesto.

Las protestas a nivel nacional

Aunque Canarias es una de las regiones peor paradas, las concentraciones de este tipo se sucedieron por todo el país. A nivel nacional, los asistentes demandaron reforzar las plantillas de los centros de salud, aumentar del presupuesto para sanidad y reducir las listas de espera.