La huella de Gesplan: 35 años de impacto en la sociedad canaria

Las empresas públicas se han convertido en los últimos años en una importante herramienta de apoyo y colaboración de la Administración pública canaria. De hecho, el trabajo conjunto permite abarcar espacios y llegar a ámbitos que, de forma individualizada, podría resultar más complicado, debido a aspectos como la tramitación burocrática, la legislación actual o la falta de medios materiales y personales. Por ello, esta labor conjunta tiene como principal objetivo ofrecer más y mejores servicios. Y por tanto, dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Una de estas empresas públicas canarias es Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S. A., Gesplan SA, una entidad que en sus 35 años de funcionamiento -empezó su actividad en 1991- se ha convertido en un importante instrumento de apoyo para el sector público de nuestro archipiélago. Asimismo, desde 2023 la empresa ha dado un paso firme en su apuesta por la modernización, todo ello enmarcado en el Marco Estratégico Sendero 31.

Esta sociedad mercantil, adscrita a la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias, cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en todo este tiempo en el que lleva prestando servicios, en ámbitos como el medioambiente, sostenibilidad, emergencias ordenación del territorio, servicios esenciales. De hecho, ha ido evolucionando en función de las necesidades requeridas por la administración pública, tanto Gobierno de Canarias, como cabildos y ayuntamientos, teniendo en cuenta que la misma no puede generar beneficios, sino que lo fondos que ingresa de los encargos que recibe se destinan a los mismos.

Pero, además de la propia gestión llevada a cabo de la mano de las administraciones publicas que le han habilitado como medio propio personificado, la actividad de Gesplan tiene un importante peso en la sociedad isleña. Así se desprende del primer estudio sobre el Retorno Social de la Inversión (Social ROI), encargado por la entidad para conocer cómo repercute la acción de la misma en la ciudadanía y en nuestro entorno más próximo, para así seguir trabajando en esta senda.

Este documento, elaborado por la empresa externa Innovaris, con experiencia en este tipo de análisis, pone sobre la mesa que, por cada euro destinado a Gesplan por las propias entidades públicas, el retorno social asciende a 2,41 euros, lo que supone, en términos generales, un impacto anual de 241 millones de euros en varios aspectos, además de los diferentes beneficios no cuantificables.

Precisamente, el efecto en el empleo es uno de esos factores en los que más se aprecia ese impacto social. Se estima que Gesplan cuenta con una plantilla que asciende a cerca de 2.000 personas cada año. Asimismo, se da la circunstancia de que en estos momentos entre la totalidad de la plantilla hay personal procedente de todos los municipios de Canarias, lo que, además, refuerza la apuesta por favorecer la economía y el empleo local.

Aspectos cualitativos

Además del aspecto económico, ¿qué más aporta esta empresa a nuestro entorno? El citado informe detalla otros aspectos cualitativos que son de gran interés poner de relieve. El análisis cualitativo recoge los cambios sociales y organizativos no siempre monetizables. Así, por ejemplo del estudio se desprende que los trabajos llevados a cabo por Gesplan permite materializar la mejora de la calidad y acceso a servicios públicos y equipamientos, la dinamización económica y generación de empleo local, el ahorro y eficiencia en la gestión pública y privada, la innovación técnica y metodológica en la acción pública y social.

Además el Social ROI insiste en que otros beneficios pueden ser el fortalecimiento de la cohesión, capital social y participación ciudadana, un impacto ambiental positivo y mejora del entorno, el desarrollo de competencias y profesionalización, incremento de la transparencia, confianza y percepción positiva en la gestión pública, una mayor inclusión social y reducción de vulnerabilidad y el refuerzo de la colaboración interinstitucional y alianzas estratégicas, entre otros.

¿Cómo se logra?

Entre los más de 450 proyectos que ejecuta y coordina Gesplan cada año, junto a las entidades encomendantes, se encuentran iniciativas destinadas a la mejora y recuperación medioambiental. Así, por ejemplo ejecuta trabajos para recuperar zonas dañadas por el incendio que asoló Tenerife hace unos años. Apuestan también por la prevención y extinción de incendios desde distintas perspectivas, como mediante los equipos de extinción, los trabajos de limpieza preventivos o los proyectos de pastoreo para preparar las zonas de interfaz y evitar la propagación de fuego, especialmente a zonas de viviendas.

El cuidado de animales, mediante los centros de protección animal, o los equipos de apoyo en emergencia son otras labores que abarca la entidad. Promueve y gestiona bancos de tierras que ayudan a generar economía y nuevas oportunidades de empleo en agricultura y ganadería, al igual que colabora en la ejecución, por ejemplo de proyectos para favorecer el compostaje o la gestión de residuos urbanos en algunos municipios. Iniciativas como el apoyo en la tramitación de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma o la redacción de proyectos para construir dotaciones ciudadanas como centros de mayores o polideportivos son claros ejemplos de iniciativas que buscan contribuir al bienestar de los y las canarias.

¿Y ahora?

El objetivo de la Dirección de Gesplan con la realización de este estudio era, principalmente, conocer cómo impacta la empresa en nuestro entorno con el fin de poder corregir aquellos aspectos que pudieran tener un impacto no tan positivo. Del mismo modo, la entidad ha querido dar un paso más allá a lo largo de este ejercicio en su aportación a la ciudadanía. Por ello, este año 2026 ha reforzado su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa con el fin de promover y asentar ese impacto detectado en el Social ROI. Además, la entidad recientemente se ha sumado a la Red Canaria de Responsabilidad Social Corporativa con el fin de promover alianzas y colaboraciones en este sentido.

Esta estrategia, que va alineada a los ODS y a la Agenda Canaria, recoge una diversidad de acciones, en todas las islas del archipiélago, enfocada a ámbitos como el medioambiental, bienestar animal, promoción de la salud y el bienestar, cultura corporativa o reto demográfico.