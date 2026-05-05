El Heliodoro se prepara para el CD Tenerife Femenino - Barça: entradas, horario y actividades

El Heliodoro Rodríguez López se prepara para vivir una de las grandes citas del fútbol femenino en Tenerife. El CD Tenerife Femenino recibirá al FC Barcelona el próximo 10 de mayo en un encuentro que irá más allá del partido y que se plantea como una jornada completa de deporte, música y actividades para la afición.

Las entradas para el encuentro ya están disponibles en la plataforma de venta tomaticket. Además, el evento contará con una fan zone, un concierto de Abraham Mateo y un dispositivo especial de transporte para facilitar la llegada al estadio. El objetivo del club y del Cabildo de Tenerife es convertir esta cita en una fiesta del fútbol femenino y acercarla al mayor número posible de personas.

Horario y actividades en el Heliodoro

El partido será el eje central de una jornada pensada para todos los públicos. Además del encuentro, la organización ha previsto una fan zone con distintas actividades para que la afición pueda disfrutar del ambiente antes del inicio del choque.

Uno de los grandes atractivos será el concierto de Abraham Mateo, que se suma a la programación especial del día. Con esta propuesta, el club busca que la cita no se limite a los 90 minutos de juego, sino que se convierta en una experiencia completa en torno al deporte femenino.

Guaguas lanzadera gratuitas desde el sur

El Cabildo de Tenerife y el CD Tenerife Femenino también han acordado un servicio de guaguas lanzadera gratuito y exclusivo para los aficionados que quieran asistir al partido.

La ruta saldrá desde Adeje y contará con paradas en Los Cristianos, San Isidro y Candelaria. El recorrido finalizará en la Avenida de Madrid, en Santa Cruz de Tenerife, donde habrá una zona específica de estacionamiento y personal de seguridad para ordenar la llegada de los asistentes.

Las personas interesadas en utilizar este servicio deberán confirmar su asistencia con al menos tres días de antelación, con el fin de organizar los vehículos necesarios.

Promoción en tranvías y guaguas

Para dar visibilidad al evento, el Cabildo ha impulsado una campaña promocional a través de Metrotenerife y Titsa. La imagen del partido se está difundiendo en los mupis de las paradas del tranvía, en la parada Teatro Guimerá, en pantallas de guaguas urbanas e interurbanas y en la parte trasera de varios vehículos.

La consejera insular de Movilidad, Eulalia García, destacó que esta campaña busca acercar el fútbol femenino a toda la isla y facilitar que el equipo cuente con el máximo apoyo en el Heliodoro.