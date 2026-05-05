Hecansa oferta más de 280 plazas para estudiar ciclos formativos de hostelería y turismo

Hoteles Escuela de Canarias (Hecansa), empresa pública adscrita a la Consejería de Turismo y Empleo, oferta para el próximo curso escolar 2026/2028 más de 280 plazas de estudiantes en seis ciclos formativos vinculados a la hostelería y el turismo. Hecansa continúa con su apuesta por una oferta formativa en la modalidad dual intensiva con una oferta de 200 plazas de estudiantes para cursar Dirección de Cocina, Gestión Hotelera y Guest Experience y Restauración, esta última con una nueva concepción de la experiencia del cliente o clienta capacitando a los futuros y futuras profesionales en la gestión de servicios en restauración, entre otros objetivos.

Hecansa ha optado por reforzar la oferta de ciclos formativos en la modalidad dual intensiva tras los excelentes resultados de inserción laboral alcanzados el pasado curso entre su alumnado. Y es que el 70% de los estudiantes que finalizó sus estudios de ciclos formativos en esta modalidad en los hoteles escuela de Santa Brígida, en Gran Canaria, y Santa Cruz, en Tenerife, recibió una oferta de contrato laboral para trabajar en el sector de la hostelería y el turismo.

Los estudiantes de Hecansa inscritos en esta modalidad formativa alternan su aprendizaje teórico en las aulas de los hoteles escuela de Santa Brígida y Santa Cruz con un contrato laboral en establecimientos alojativos de cinco cadenas hoteleras con los que Hecansa ha firmado convenios: Iberostar, Satocan, Barceló, Princess y H10. En hoteles de estas cadenas, y con una coordinación docente con Hecansa, estos estudiantes dedican hasta un 50% de la formación que reciben a tener una vinculación directa con las demandas reales de empresas de hostelería y turismo.

La nueva oferta formativa de Hecansa para el próximo curso 2026-2027 también incluye un ciclo formativo de Gastronomía en modalidad dual general y un programa formativo de dos cursos de Panadería y Cocina para jóvenes mayores de 16 años con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), diagnosticadas o no. Además, y por primera vez, Hecansa incluye en su oferta formativa un programa de Cocina de un curso escolar para jóvenes con edades comprendidas entre los 21 y 30 años que presenten una discapacidad intelectual, leve o moderada, reconocida, igual o superior al 33%. Para estos tres títulos se ofertan 88 plazas para estudiantes.

Tanto el programa de Panadería y Cocina para mayores de 16 años, como el de Cocina adaptado tienen una carga lectiva de cinco horas diarias y un número máximo de 12 estudiantes por centro (Hotel Escuela Santa Brígida y Hotel Escuela Santa Cruz). Se incluyen en la oferta de formación profesional dual general y el 25% de las horas docentes se impartirán en las instalaciones hoteleras de Hecansa. Se trata de dos títulos formativos con los que Hecansa busca abrir nuevas puertas a la inserción laboral inclusiva.

El trámite de preinscripción de estudiantes para el próximo curso escolar 2026-2027 se puede realizar a través de la web de Hecansa (www.hecansa.com) hasta el día 26 de junio.

La formación es la columna sobre la que Hecansa vertebra toda su labor para aportar profesionales de éxito a los sectores de la hostelería y el turismo. Así se ha hecho en sus aulas y centros desde hace 37 años con distintas adaptaciones a las necesidades reales de los dos sectores económicos más importantes de Canarias.