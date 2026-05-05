Fernando Clavijo sobre la llegada del MV Hondius a Canarias: "No es razonable trasladar el barco desde Cabo Verde, se tiene que atender donde se ha detectado el hantavirus""

La postura de las instituciones canarias se endurece este martes ante la posible llegada del crucero MV Hondius a las Islas. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado su total oposición a que el buque, afectado por un brote de hantavirus con tres fallecidos, atraque en puerto canario. Tras una conversación con la ministra de Sanidad, Mónica García, Clavijo ha subrayado que la prioridad debe ser la contención y el tratamiento del virus en el punto de origen de la alerta, evitando riesgos innecesarios para la población del Archipiélago.

El presidente canario ha sido contundente al defender que el desplazamiento de un foco infeccioso de este tipo no es la solución más prudente. Para el Ejecutivo autonómico, la infraestructura y los protocolos deben activarse allí donde se encuentra el problema sanitario, descartando un viaje de más de 1.500 kilómetros desde Cabo Verde hasta las costas canarias.

"Donde está el barco, donde se ha detectado el hantavirus, es donde se tiene que atender adecuadamente. Acabo de hablar con la ministra de Sanidad y desde el Ministerio creen que no es razonable trasladar el crucero desde Cabo Verde", afirmó Clavijo.

El crucero MV Hondius a su llegada al puerto de Praia, capital de Cabo Verde, este domingo / AFP

Desafío a la estrategia de la Organización Mundial de la Salud

Esta posición supone un freno directo a las intenciones iniciales de la OMS, que barajaba a Canarias como la base logística para la desinfección y evaluación del pasaje. Ante esta presión internacional, Clavijo ha advertido que cualquier cambio en esta estrategia de contención local deberá estar extremadamente argumentado por los organismos de Naciones Unidas.

"La OMS tendrá que justificar de forma adecuada cualquier otra decisión", sentenció el presidente, quien insiste en que el Gobierno de Canarias cree que el barco "debe ser atendido donde ya está". Esta tarde, la revisión de los epidemiólogos a bordo será clave para determinar si la OMS acepta la tesis canaria de realizar la evacuación y atención en aguas internacionales o si insiste en la ruta hacia el archipiélago.