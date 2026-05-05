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La Estrategia de Turismo Sostenible de la UE: el nuevo 'clavo' al que se agarra Canarias para limitar la venta de casas a no residentes

El presidente Fernando Clavijo pide al comisario europeo Apostolos Tzitzikostas que se estudie la inclusión del estatus RUP para adaptar las herramientas a las particularidades de las Islas

Un ciudadano observa las ofertas en el escaparate de una agencia inmobiliaria.

Un ciudadano observa las ofertas en el escaparate de una agencia inmobiliaria. / Andrés Cruz

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

Canarias llevó este martes a Bruselas uno de los debates sociales más sensibles del Archipiélago: la escasez de vivienda en un territorio escaso y fragmentado con fuerte presión del turismo. Por ello, y siguiendo la estela de la ofensiva que el Gobierno regional lleva marcando desde el principio de la presente legislatura, el presidente Fernando Clavijo trasladó al comisario europeo Apostolos Tzitzikostas la necesidad de que la futura Estrategia Europea de Turismo Sostenible , prevista para otoño, abra la puerta a limitar la compra de casas por parte de no residentes en territorios sometidos a una fuerte presión turística y residencial.

La petición se enmarca en una ofensiva política más amplia para lograr que la Unión Europea (UE) reconozca con medidas concretas la singularidad de las regiones ultraperiféricas (RUP), que no pueden ser tratadas como un territorio continental más, porque su fragilidad territorial, su dependencia exterior, la presión demográfica y el peso del turismo exigen herramientas propias.

El presidente autonómico planteó que la futura estrategia turística europea incluya de forma expresa la posibilidad de adoptar restricciones que proteja el acceso de la población local a la vivienda en un mercado cada vez más tensionado por el atractivo turístico, la inversión exterior y la escasez de suelo disponible.

El presidente Fernando Clavijo (d) saluda al comisario europeo Apostolos Tzitzikostas.

El presidente Fernando Clavijo (d) saluda al comisario europeo Apostolos Tzitzikostas. / Pablo garrigós / Efe

Clavijo recordó además que esta propuesta ya ha sido asumida por el Estado, lo que refuerza la posición de Canarias ante las instituciones comunitarias.

Modelo turístico más equilibrado, resiliente y verde

La reunión con Tzitzikostas sirvió también para reclamar que la nueva estrategia comunitaria incorpore la condición de ser RUP como un elemento central. Canarias aspira a que el documento europeo recoja la protección del territorio, la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental como principios específicos para islas como las del Archipiélago, donde la presión turística tiene efectos directos sobre los recursos naturales, el suelo y los servicios públicos.

El comisario europeo se mostró abierto a estudiar la inclusión del estatus RUP en el texto, una señal que el Ejecutivo canario interpreta como un primer avance en una negociación que será clave durante los próximos meses. La estrategia europea busca impulsar un modelo turístico más equilibrado, resiliente y alineado con las transiciones verde y digital, pero Canarias quiere evitar que ese marco quede en una declaración general sin instrumentos adaptados a sus particularidades.

Turistas disfrutan del sol en una playa de Canarias.

Turistas disfrutan del sol en una playa de Canarias. / Juan Carlos Castro

Fondos NextGen

El tercer gran asunto abordado en Bruselas fue la financiación europea. Clavijo insistió en la necesidad de prorrogar un año el plazo de ejecución de los fondos Next Generation destinados a proyectos de energías renovables. La Comisión Europea rechaza por ahora esa ampliación, aunque admite estudiar vías alternativas para no poner en riesgo inversiones ya comprometidas.

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Sobre la mesa hay proyectos en marcha por más de 200 millones de euros vinculados a la Estrategia de Energía Sostenible de Canarias. El Gobierno autonómico teme que la rigidez de los plazos europeos comprometa actuaciones esenciales para reducir la dependencia energética del Archipiélago y acelerar la implantación de renovables.

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