El epidemiólogo Amós García sobre el brote de hantavirus en un crucero: "Si hay cuadros graves, por humanidad, deberían venir a Canarias, Cabo Verde no está preparada"

Ante la posible llegada del crucero afectado por un brote de hantavirus a las costas canarias, el epidemiólogo Amós García, una de las voces más destacadas durante la pandemia de covid-19, lanza un mensaje de "total tranquilidad" a la población de las Islas: "Es prácticamente imposible que se genere una explosión de casos, su transmisión a humanos es bastante poco frecuente".

Aunque entiende que el recuerdo de la pandemia aún sigue muy presente, sostiene que este brote en ningún caso es comparable a esos primeros casos de covid-19. "El coronavirus era un microorganismo nuevo, no se sabía nada de él y se transmitía por vía aérea; el hantavirus, en cambio, se conoce desde hace décadas y su contagio es mucho más complejo", argumenta.

En este sentido, resalta que es necesario tener empatía con los pasajeros del barco. "El dispositivo sanitario de Cabo Verde difícilmente va a ser capaz de asumir cuadros graves de este tipo, por una cuestión de humanidad tendrían que llegar a Canarias y ya de aquí podrían ser trasladados a otros hospitales", apunta.

En principio, los pasajeros con peor pronóstico serán trasladados a Holanda, según ha informado la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions. Sin embargo, si surgiera alguna complicación durante el trayecto, cabe la posibilidad de que tengan que hacer una escala. "Lo más lógico es que sean asumidos en una infraestructura sanitaria con músculo, al menos en el caso de que haya pacientes que requieran cuidados médicos importantes", afirma.

Mensajes falsos en plataformas digitales

El epidemiólogo también advierte que en redes sociales se ha topado con mensajes "muy preocupantes" y sin ninguna base científica: "Hay comentarios que me ponen los pelos de punta y creo que habría que suprimirlos de alguna manera".

Por el momento no se sabe ni cómo ni dónde se produjo el brote, pero la Organización Mundial de la Salud (OMS) prioriza la hipótesis de un contagio en Argentina previo al embarque del crucero, que todavía se encuentra a unas 50 millas de la capital de Cabo Verde, Praia, con 147 personas a bordo. "Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y seis semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco", ha afirmado la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove.