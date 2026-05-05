Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo sobre la última hora del crucero con un brote de hantavirus que podría llegar a CanariasEl intercambiador temporal de La LagunaCD TenerifeUn ferry deja en tierra dos horas y medias a sus pasajeros en TenerifeCoches en cascos históricos'Arconian', barco de la cocaínaTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

El delegado del Gobierno en Canarias afirma que "España no se negará a asistir al crucero, sería una especie de omisión del deber de socorro"

Anselmo Pestana ha confirmado que trabajan junto a la OMS para coordinar la ayuda necesaria

Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, en estas Elecciones Europeas

Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, en estas Elecciones Europeas

Santa Cruz de Tenerife

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha asegurado que España no se negará a asistir al crucero que se encuentra fondeando en Cabo Verde con un posible brote de hantavirus. El socialista considera que es una obligación humanitaria, no solo porque "hay 14 españoles a bordo, sino porque negarse sería una especie de omisión al deber de socorro".

Tras la negativa de Cabo Verde a permitir el atraque en sus puertos, Pestana comentó que tanto Sanidad como el Gobierno canario están pendientes de las necesidades que le transmita la OMS para coordinar la llegada del crucero. "Los hospitales de las Islas están preparados. Tengamos tranquilidad y confianza en nuestro sistema sanitario", subrayó Pestana, enviando un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía.

Investigación epidemiológica y desinfección en puerto canario

La directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, ratificó desde Ginebra que el plan de actuación en Canarias incluirá una investigación epidemiológica completa y la desinfección total de la embarcación. Por su parte, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, ha exigido desde Santa Cruz de Tenerife que se cumplan todas las garantías posibles para que los residentes en las islas no sufran perjuicio alguno mientras se asiste a las 147 personas de 23 nacionalidades que permanecen en el buque.

Sanidad canaria: un sistema robusto ante riesgos biológicos

Las autoridades han destacado que las islas no solo cuentan con hospitales de primer nivel, sino también con la capacidad logística necesaria para facilitar la repatriación aérea de los pasajeros una vez superen los controles médicos:

  • Capacidad de respuesta: Canarias dispone de unidades de aislamiento preparadas para patógenos transmitidos por roedores, como este virus.
  • Coordinación internacional: el operativo se desarrollará bajo la guía estricta de la OMS y el Ministerio de Sanidad.
  • Mínimo riesgo: se han diseñado protocolos de seguridad para que el contacto con la población civil sea nulo durante la intervención en el puerto.

Noticias relacionadas y más

Con el buque aún fondeado frente a Praia, se espera que en las próximas horas se concrete el puerto exacto de llegada, donde se activará este dispositivo especial para atajar una crisis que ya suma tres fallecidos y mantiene en alerta al Atlántico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Revolución en los institutos de Canarias: el nuevo modelo de cafeterías escolares llega a La Laguna con el IES Martín Miranda
  2. El Festival Mueca despliega su programación más extensa en Puerto de la Cruz del 7 al 10 de mayo: 44 compañías y 105 espectáculos
  3. Aldama reconoce que no pagó sobornos a Ángel Víctor Torres
  4. La Librería del Cabildo reabre sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras seis años cerrada
  5. El impacto de un avión, 122 'heridos' y más de 400 efectivos: Tenerife ensaya una emergencia para evitar la catástrofe
  6. Fernando Esperón, investigador: 'Si estuviera en el crucero, no tendría miedo al hantavirus; aunque el barco llegue a Canarias, el brote no avanzará
  7. La prealerta por la visita del papa León XIV a Canarias se activará este lunes
  8. ¿Qué son los nitazenos? La potente droga que Canarias vigila 'de reojo'

El delegado del Gobierno en Canarias afirma que "España no se negará a asistir al crucero, sería una especie de omisión del deber de socorro"

El delegado del Gobierno en Canarias afirma que "España no se negará a asistir al crucero, sería una especie de omisión del deber de socorro"

Canarias firma el mejor marzo turístico de su historia con más visitantes y mayor gasto

Canarias firma el mejor marzo turístico de su historia con más visitantes y mayor gasto

"Queremos volver a casa": el mensaje de uno de los pasajeros del crucero con hantavirus que podría llegar a Canarias

"Queremos volver a casa": el mensaje de uno de los pasajeros del crucero con hantavirus que podría llegar a Canarias

Alerta sanitaria en el Atlántico: la OMS confirma que el crucero con hantavirus vendrá a Canarias y Sanidad lo desmiente a la espera de nuevos datos epidemiológicos

Alerta sanitaria en el Atlántico: la OMS confirma que el crucero con hantavirus vendrá a Canarias y Sanidad lo desmiente a la espera de nuevos datos epidemiológicos

Última hora de la posible llegada a Canarias del crucero MV Hondius con un brote de hantavirus: Sanidad desmiente las palabras de la OMS sobre la llegada del barco al Archipiélago

Última hora de la posible llegada a Canarias del crucero MV Hondius con un brote de hantavirus: Sanidad desmiente las palabras de la OMS sobre la llegada del barco al Archipiélago

Cabo Verde se ofrece a evacuar por aire a los enfermos del crucero con hantavirus que podría llegar a Canarias

Cabo Verde se ofrece a evacuar por aire a los enfermos del crucero con hantavirus que podría llegar a Canarias

La OMS confirma un segundo caso de hantavirus en el crucero con destino a Canarias y prepara la evacuación de dos tripulantes con síntomas

La OMS confirma un segundo caso de hantavirus en el crucero con destino a Canarias y prepara la evacuación de dos tripulantes con síntomas

El Heliodoro se prepara para el CD Tenerife Femenino - Barça: entradas, horario y actividades

El Heliodoro se prepara para el CD Tenerife Femenino - Barça: entradas, horario y actividades
Tracking Pixel Contents