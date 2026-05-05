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Un cayuco lleno de niños: el último rescatado en El Hierro traía a bordo 39 menores

De los 39 menores, 23 viajaban sin compañía de un adulto

Un cayuco a su llegado a El Hierro.

Un cayuco a su llegado a El Hierro. / Antonio Sempere - Europa Press

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El cayuco rescatado al sur de El Hierro tras nueve días de travesía desde Gambia traía a bordo 39 menores, de ellos, 23 sin ningún adulto que los acompañe, según las primeras fichas de filiación realizadas por los servicios de emergencia que los recibieron en el puerto de La Restinga.

Este lunes, la Salvamar Diphda ponía a salvo a 97 inmigrantes de Gambia, Guinea, Senegal y Sierra Leona que se habían quedado a la deriva a 63 kilómetros de El Hierro, pero tuvieron la fortuna de rozar una zona con cobertura de móvil que les permitió pedir ayuda.

Cuando llegaron a tierra, a todos les llamó la atención la cantidad de niños, muchos muy pequeños, ha corroborado a EFE uno de los responsables del despliegue humanitario. El primer recuento debió fijarse en solo los de menor edad, porque arrojó un saldo de 20.

El informe

Sin embargo, el informe final de la intervención revela que han sido filiados inicialmente como menores el 40 % de los rescatados: 22 chicas y 17 chicos. La cifra incluye cinco bebés lactantes. Corresponde ahora a la Policía y a la Fiscalía comprobar las edades de aquellos que no sean indubitados (para todos rige el principio legal de presunción de minoría), pero en las primeras fichas elaboradas en el muelle figura además que en ese grupo hay 23 menores que han llegado sin un adulto a su cargo y quedarán bajo tutela del Gobierno canario. Son once chicos y doce chicas.

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Seis de los menores fueron trasladados al hospital de la isla por diferentes patologías, precisa el 112. Con ellos, han sido ingresadas tres de las 28 mujeres adultas con las que compartían cayuco. Entre el centenar de migrantes rescatados, hay 17 personas que forman unidades familiares, en su mayoría mujeres y niños.

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