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Turismo

Canarias firma el mejor marzo turístico de su historia con más visitantes y mayor gasto

El Archipiélago lidera las llegadas internacionales en España con 1,56 millones de visitantes y 2.478 millones de euros de gasto

Turistas en la plaza de Santa Ana, Vegueta.

Turistas en la plaza de Santa Ana, Vegueta. / ANDRES CRUZ

Andrea Saavedra

Andrea Saavedra

Las Palmas de Gran Canaria

Canarias alcanzó en marzo su mejor registro turístico, tanto en número de visitantes como en volumen de gasto. El Archipiélago recibió 1.562.334 turistas internacionales con un gasto de 2.478,87 millones de euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúan estas cifras como las más altas de la serie histórica para marzo.

El avance interanual en llegadas fue del 0,37%, mientras que el gasto creció un 2,3%, lo que refuerza la tendencia de mayor aportación económica por visitante. De hecho, el gasto medio por turista se situó en 1.587 euros, un 1,89% más que hace un año, con un gasto diario estable de 185 euros y una estancia media de 8,56 días.

En el acumulado del primer trimestre, el comportamiento del destino mantiene esa línea de crecimiento. Canarias recibió 4.482.498 turistas internacionales entre enero y marzo, un 2,76% más que en el mismo periodo de 2025, que generaron un gasto total de 6.941,45 millones de euros, un 1,42% superior.

Principal destino

Estos datos consolidan al Archipiélago como el principal destino turístico del país en términos de llegadas, al concentrar el 22,94% del total de visitantes internacionales. También lidera el gasto turístico en el arranque del año, con más de una cuarta parte del total nacional.

En el conjunto de España, la evolución del primer trimestre apunta en la misma dirección. El país recibió más de 17,5 millones de turistas internacionales, un 2,5% más, que generaron un gasto de 25.017 millones de euros, con un incremento del 6,3%. Este comportamiento confirma una tendencia en la que el gasto crece a mayor ritmo que las llegadas.

Noticias relacionadas y más

Solo en marzo, España sumó 6,8 millones de turistas internacionales, un 3,3% más que un año antes, con un gasto total de 9.600 millones de euros (+5,4%). Canarias se mantuvo como el destino preferido, con cerca del 23% del total de visitantes.

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