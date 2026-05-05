Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo sobre la última hora del crucero con un brote de hantavirus que podría llegar a CanariasEl intercambiador temporal de La LagunaCD TenerifeUn ferry deja en tierra dos horas y medias a sus pasajeros en TenerifeCoches en cascos históricos'Arconian', barco de la cocaínaTiempo en Tenerife
instagramlinkedin

Canarias declara la guerra a la burocracia con una IA para acelerar trámites y desbloquear la actividad económica

El vicepresidente Manuel Domínguez presenta 'Leo', una herramienta destinada a orientar paso a paso a ciudadanos, autónomos y empresas, conectar administraciones y reducir la incertidumbre en los procedimientos públicos

El vicepresidente del Gobierno de Canarias Manuel Dominguez, durante la presentación de 'Leo'.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias Manuel Dominguez, durante la presentación de 'Leo'. / E.D. L.P.

Salvador Lachica

Salvador Lachica

Santa Cruz de Tenerife

Se llama 'Leo' y es una herramienta de inteligencia artificial (IA) que tiene como objetivo lograr que Canarias tenga un "modelo administrativo más moderno, eficiente y competitivo, capaz de atraer inversión, generar empleo y responder a las necesidades reales de la sociedad".

Con estas palabras presentó este martes el vicepresidente y consejero de Economía, Manuel Domínguez, el nuevo instrumento con el que Canarias quiere dejar atrás la imagen de una administración lenta y que aspira a reducir tiempos de tramitación, simplificar procedimientos y facilitar la relación de ciudadanos, empresas, autónomos y emprendedores con las instituciones públicas.

"Esta solución tecnológica es solo el primer paso de un plan más ambicioso orientado a modernizar el funcionamiento interno de las instituciones públicas", afirmó Domínguez.

Adiós al freno burocrático

Para el número dos del Ejecutivo canario la burocracia no puede seguir funcionando como un obstáculo para quienes quieren invertir, emprender o generar empleo en las Islas.

"La burocracia no puede seguir siendo un freno al desarrollo. La incorporación de herramientas de inteligencia artificial permitirá anticiparnos a las necesidades de los ciudadanos, ofrecer respuestas más rápidas y garantizar una mayor transparencia en todo el proceso administrativo", insistió el vicepresidente y titular del área de Economía.

'Leo' estará disponible a través de la página web www.emprenderencanarias.es para orientar paso a paso a ciudadanos y empresas en sus trámites, adaptando la información a la actividad económica y a la localización de cada proyecto. El sistema contempla, además, la conexión entre administraciones —ayuntamientos, cabildos, Gobierno autonómico y Estado—, uno de los grandes 'cuellos de botella' para quienes deben encadenar permisos, licencias, autorizaciones y documentación ante distintos organismos.

Un primer paso de una estrategia más amplia

Domínguez insistió en que "con esta iniciativa, Canarias da un paso decisivo" en marcar un cambio de rumbo en la relación entre la administración y la sociedad, ya que es parte de una estrategia más amplia de simplificación administrativa que incluye un buzón para identificar trabas y proponer mejoras, una carpeta digital inteligente para centralizar documentación y automatizar procesos, una ventanilla única para todas las administraciones, una mesa público-privada para detectar problemas reales y una revisión normativa destinada a eliminar duplicidades y normas obsoletas.

Noticias relacionadas y más

Con esta ofensiva tecnológica y organizativa, Domínguez busca convertir la inteligencia artificial en una palanca de modernización institucional que genere menos incertidumbre, menos cargas innecesarias y una administración capaz de responder con mayor rapidez al ritmo que exige la economía real.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Revolución en los institutos de Canarias: el nuevo modelo de cafeterías escolares llega a La Laguna con el IES Martín Miranda
  2. El Festival Mueca despliega su programación más extensa en Puerto de la Cruz del 7 al 10 de mayo: 44 compañías y 105 espectáculos
  3. Fernando Esperón, investigador: 'Si estuviera en el crucero, no tendría miedo al hantavirus; aunque el barco llegue a Canarias, el brote no avanzará
  4. Aldama reconoce que no pagó sobornos a Ángel Víctor Torres
  5. La Librería del Cabildo reabre sus puertas en Santa Cruz de Tenerife tras seis años cerrada
  6. El impacto de un avión, 122 'heridos' y más de 400 efectivos: Tenerife ensaya una emergencia para evitar la catástrofe
  7. La prealerta por la visita del papa León XIV a Canarias se activará este lunes
  8. ¿Qué son los nitazenos? La potente droga que Canarias vigila 'de reojo'

Las matronas de Canarias, en pie de guerra para exigir más reconocimiento: "Nuestra vocación no paga el alquiler"

Las matronas de Canarias, en pie de guerra para exigir más reconocimiento: "Nuestra vocación no paga el alquiler"

Última hora en directo del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: el presidente de Canarias pide atender a los pasajeros del barco "donde se ha detectado el virus"

Última hora en directo del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius: el presidente de Canarias pide atender a los pasajeros del barco "donde se ha detectado el virus"

Antonio Morales denuncia falta de coordinación y transparencia en el caso del crucero con pacientes afectados por hantavirus que podría venir a Canarias

Antonio Morales denuncia falta de coordinación y transparencia en el caso del crucero con pacientes afectados por hantavirus que podría venir a Canarias

Fernando Clavijo sobre la llegada del MV Hondius a Canarias: "No es razonable trasladar el barco desde Cabo Verde, se tiene que atender donde se ha detectado el hantavirus""

Fernando Clavijo sobre la llegada del MV Hondius a Canarias: "No es razonable trasladar el barco desde Cabo Verde, se tiene que atender donde se ha detectado el hantavirus""

Un cayuco lleno de niños: el último rescatado en El Hierro traía a bordo 39 menores

Un cayuco lleno de niños: el último rescatado en El Hierro traía a bordo 39 menores

Sanidad supedita el atraque del crucero con hantavirus en Canarias a la revisión de urgencia en Cabo Verde

Sanidad supedita el atraque del crucero con hantavirus en Canarias a la revisión de urgencia en Cabo Verde

Canarias declara la guerra a la burocracia con una IA para acelerar trámites y desbloquear la actividad económica

Canarias declara la guerra a la burocracia con una IA para acelerar trámites y desbloquear la actividad económica

"Queremos volver a casa": el mensaje de uno de los pasajeros del crucero con hantavirus que podría llegar a Canarias

"Queremos volver a casa": el mensaje de uno de los pasajeros del crucero con hantavirus que podría llegar a Canarias
Tracking Pixel Contents