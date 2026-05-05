Cabo Verde se ofrece a evacuar por aire a los enfermos del crucero con hantavirus que podría llegar a Canarias

Las autoridades de Cabo Verde han mostrado su disposición a facilitar la evacuación aérea de las personas enfermas a bordo del crucero de expedición 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus y fondeado frente a las costas del país africano. El buque no ha sido autorizado a entrar en el puerto de Praia por motivos de "seguridad pública nacional", mientras se mantiene abierta la posibilidad de que termine dirigiéndose a Canarias, con Gran Canaria y Tenerife como opciones.

El Ministerio de Salud caboverdiano ha explicado que está a la espera de una respuesta de las autoridades del Reino Unido y de los Países Bajos para el envío de un avión ambulancia que permita evacuar a los pacientes a bordo. La operadora del buque, Oceanwide Expeditions, ha informado de dos tripulantes con síntomas respiratorios agudos, uno leve y otro grave, que requieren atención médica urgente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado a siete las personas posiblemente afectadas por el brote, entre ellas tres fallecidos, un enfermo grave y tres casos leves. De ese total, dos casos han sido confirmados por laboratorio y otros cinco permanecen como sospechosos.

Cabo Verde no autoriza el atraque, pero ofrece evacuación médica

La directora nacional de Salud de Cabo Verde, Ângela Gomes, ha señalado que, según la evaluación médica realizada, no era necesario trasladar a los pacientes a un hospital del país, ya que su estado clínico no lo justificaba en ese momento.

Lucía Feijoo Viera

No obstante, Cabo Verde se ofrece a colaborar en la evacuación si las autoridades de los países de origen lo solicitan formalmente y si se garantiza la máxima seguridad sanitaria. Según el Ministerio de Salud caboverdiano, ya se han tomado muestras a los enfermos a bordo. Parte de los análisis se realizan en Cabo Verde y otra parte en el Instituto Pasteur de Dakar, en Senegal, con apoyo de la OMS.

Canarias sigue como posible destino del MV Hondius

El crucero estudia la posibilidad de desembarcar en Las Palmas de Gran Canaria o en Santa Cruz de Tenerife para realizar nuevos exámenes médicos y completar la evaluación sanitaria. España aún no ha confirmado oficialmente si autorizará la llegada, pero Sanidad Exterior mantiene la coordinación con el Ministerio de Sanidad y organismos internacionales ante una eventual escala.

En caso de que el buque llegue al Archipiélago, la actuación estaría condicionada por protocolos de control sanitario internacional. Las medidas podrían incluir el desembarco controlado de personas enfermas, vigilancia del resto de pasajeros y tripulación, desinfección del barco y evaluación de riesgos antes de cualquier movimiento.