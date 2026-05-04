Ofensiva de Canarias en Bruselas para exigir medidas específicas contra la crisis energética

Canarias vuelve a mirar a Bruselas para exigir que la Unión Europea (UE) no aplique recetas generales a problemas que, en las Islas, tienen consecuencias agravadas. El presidente Fernando Clavijo regresará el 5 y el 6 de mayo a la capital comunitaria con una agenda centrada en una reclamación concreta: ayudas y medidas específicas para el Archipiélago frente a la crisis energética provocada por el encarecimiento de los combustibles como consecuencia de la guerra de Irán y la tensión en Oriente Medio.

El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, tras la reunión del Consejo de Gobierno celebrada este lunes, explicó que el objetivo es trasladar a la Comisión Europea la "especial incidencia" que esta crisis está teniendo en Canarias, una región ultraperiférica (RUP) alejada del continente, con un sistema energético aislado y todavía muy dependiente del petróleo.

Clavijo mantendrá este martes un encuentro con el comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, y el miércoles se reunirá con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera. En ambas citas, el presidente canario defenderá que el incremento de los costes de los combustibles golpea con mayor dureza a territorios como las Islas, donde el 90% de los suministros llega por vía marítima y el transporte aéreo es esencial para garantizar la conectividad de residentes, mercancías y actividad económica.

Tener presente a Canarias

Cabello insistió en que el propósito del viaje es que "Bruselas tenga presente a Canarias" en un momento decisivo para la política energética europea. La Comisión ha puesto sobre la mesa el 'plan AccelerateEU', una batería de medidas urgentes para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, proteger a hogares e industrias y acelerar la transición hacia energías limpias. Entre las propuestas figuran rebajas fiscales en la electricidad, bonos energéticos y la posibilidad de prohibir temporalmente los cortes de suministro.

El Ejecutivo canario quiere que ese plan no ignore las particularidades del Archipiélago y el presidente Clavijo reclamará que las herramientas europeas se adapten al conjunto de las regiones ultraperiféricas, especialmente en un contexto en el que el cierre del estrecho de Ormuz y la inestabilidad en Oriente Medio amenazan con tensionar aún más los precios de la energía y del transporte.

Exención del pago por Derechos de Emisión

Además de las ayudas frente a la crisis energética, el presidente canario pondrá sobre la mesa otros dos asuntos estratégicos. El primero será la continuidad de la exención del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE, conocido como EU ETS, para las conexiones aéreas y marítimas de Canarias con la Península y entre islas. Desde la entrada en vigor del sistema, el 1 de enero de 2024, Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla quedaron exentas del pago por emisiones en esas rutas. El Gobierno canario quiere garantías de que esa excepción se mantendrá más allá de 2030.

Para las Islas, esa exención es considerada "vital", ya que Cabello recordó que Canarias depende totalmente del transporte aéreo y marítimo, tanto para la movilidad de sus residentes como para el abastecimiento. En plena crisis de combustibles, advirtió, cualquier sobrecoste adicional podría trasladarse a los billetes, a las mercancías y, finalmente, al bolsillo de los ciudadanos.

Fondos NextGen

El segundo gran asunto será la ampliación del plazo para ejecutar los fondos europeos Next Generation destinados a energías limpias. Canarias sostiene que necesita más tiempo para culminar proyectos esenciales de su Plan de Energías Sostenibles. El Ejecutivo regional ya trasladó esta petición al Gobierno de España, y Pedro Sánchez la defendió, junto a Italia, en el Consejo Europeo informal celebrado el pasado 24 de abril en Chipre.

Canarias acude así a Bruselas con una doble exigencia: protección inmediata frente al golpe de la crisis energética y garantías de futuro para su conectividad y su transición verde, pues para el Archipiélago la crisis llega con más fuerza que al continente y, por tanto, la solución no puede ser la misma.