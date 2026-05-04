Isabel Jara ‘Chavela’ (CC) gana la presidencia del Consejo de Residentes Españoles en Venezuela: "Ha sido una jornada de libertad"

Coalición Canaria (CC) ha consolidado su liderazgo en Venezuela al obtener una mayoría absoluta en las elecciones al Consejo de Residentes Españoles (CRE), celebradas este domingo en el país. Con una participación de 8.668 electores —la más alta registrada hasta la fecha para este órgano, pese a que el censo electoral era de más de 136.000 españoles—, la lista encabezada por Isabel Jara (Chavela), descendiente de canarios, revalida su mandato, pasando de seis consejeros a una mayoría de ocho de los 15 asientos disponibles en este órgano consultivo del Consulado de España. El escrutinio otorga a Coalición Canaria Venezuela aproximadamente el 54,70% de los votos en unos comicios con cinco candidaturas.

Alianza PP y Vox

Estos resultados se han producido en un escenario de reorganización de la oposición. Mientras que en elecciones anteriores las fuerzas de la derecha concurrían por separado, en esta ocasión el Partido Popular y Vox unificaron sus esfuerzos bajo la alianza Somos Españoles Unidos (SEU), que quedó en segundo lugar, pero a distancia de CC, y la Alianza Progresista (PSOE) se fue a la cola, con el 4,21% de los sufragios.

En cifras, de un total de 8.668 votos, CC lideró los comicios con 4.741 papeletas, revalidando el liderazgo de Chavela Jara al frente del Consejo. SEU se situó en segunda posición con 2.177 votos (21,4%); Sefardíes por Venezuela obtuvo el tercer puesto con 869 apoyos; Alianza Hispano Venezolana (AHV) cosechó 451 votos; y Alianza Progresista, la marca electoral del Partido Socialista, quedó relegada a la quinta y última posición con solo 365 votos (4,21%). Se registraron, además, 65 votos nulos.

Chavela Jara, descendiente de canarios

CC, que fue la opción más respaldada por la colectividad española residente en Venezuela, mayoritariamente de origen canario, ha subrayado que este resultado "avala el trabajo desarrollado por el CRE bajo la presidencia de Chavela Jara".

José Téllez, secretario ejecutivo de Políticas en el Exterior e Interculturalidad de CC, presente en Caracas, destacó este lunes que esta victoria no es fruto de una campaña aislada basada en redes sociales y grupos de difusión, sino del "trabajo diario y cercano" que la organización mantiene con la comunidad en todos los estados y municipios del país.

Reconoció el trabajo de Isabel Jara y resaltó que CC ha sido la fuerza más votada en una jornada marcada por una participación sin precedentes.

Resultados contundentes

La flamante ganadora, que es a su vez delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, remarcó que su candidatura fue la única en presentarse legalmente bajo sus siglas políticas, reafirmando el compromiso y el orgullo de la comunidad canaria en el país.

"Ha sido una jornada maravillosa. Nunca había habido tanta participación", afirmó Jara. La presidenta electa elogió la fluidez del proceso electoral, coordinado con el Consulado, donde los ciudadanos pudieron ejercer su derecho de manera rápida y organizada.

El CRE como 'Defensor del Pueblo'

Chavela Jara subrayó que, bajo su presidencia, el CRE ha dejado de ser un mero organismo asesor para convertirse en una suerte de "defensor del pueblo" para los españoles en Venezuela. Entre sus funciones principales, destacó la gestión de derechos sanitarios, con la intervención ante España Salud para agilizar operaciones y tratamientos médicos.

Además, en estos años han hecho un seguimiento cercano de la situación de españoles en centros penitenciarios, incluyendo a quienes fueron considerados presos políticos, y el CRE mantiene un enfoque inclusivo que atiende a españoles de todos los orígenes, mencionando el apoyo recibido en las urnas también por la comunidad gallega y sefardí.

Libertad y reconstrucción aún con apagones

Sobre el contexto actual del país, con la salida de Nicolás Maduro, Chavela Jara describió una atmósfera de mayor "tranquilidad y libertad" en comparación con años anteriores. Aunque reconoce que Venezuela atraviesa un proceso de reconstrucción tras 26 años de dificultades, Jara fue realista sobre los retos actuales: el costo de la vida sigue siendo una barrera crítica, ya que, aunque hay disponibilidad de comida y medicinas, el sueldo de los trabajadores no es suficiente.

Además, persisten problemas graves como los apagones eléctricos que afectan a diversos estados durante horas.

Pensiones no contributivas

De cara al nuevo mandato, Jara se propone seguir luchando por la eliminación de límites en la "ley de nietos" y resolver los retrasos en las pensiones no contributivas.

"Me siento orgullosa de mi equipo y de nuestra gente. Mi alegría más grande es haber visto a las personas venir por su propia voluntad a votar", concluyó Jara, reafirmando su voluntad de trabajar en unidad con todas las fuerzas políticas del Consejo por el bienestar de la comunidad española.

Elecciones autonómicas de 2027

Desde el punto de vista político, José Téllez califica estos resultados como un "termómetro" fundamental de cara a las elecciones autonómicas de 2027. Venezuela alberga a la comunidad canaria más numerosa en el exterior, superando incluso en población a la comunidad gallega en este país.

Paralelamente a la jornada electoral, José Téllez ha desarrollado una agenda en su calidad de director general de Emigración del Gobierno de Canarias. Durante su viaje, ha supervisado los programas de acompañamiento dirigidos especialmente a los adultos mayores, centrados en el ámbito sociosanitario.

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Téllez subraya que el Gobierno de Canarias mantiene sus líneas de ayuda en un país que atraviesa una compleja situación estructural e inflacionaria. Sobre el retorno a las islas de los canarios o descendientes, se mostró cauto, señalando que para los mayores es un proceso difícil al tener su vida establecida en Venezuela, mientras que los jóvenes se encuentran en una etapa de observación ante los posibles cambios y oportunidades que puedan surgir en el país americano.