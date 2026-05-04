Educación de Canarias prepara la suspensión de clases en zonas afectadas por la visita del papa León XIV

El Gobierno de Canarias trabaja con un escenario inicial de suspensión de clases por zonas ante la visita del papa a Gran Canaria y Tenerife, una hipótesis de trabajo que concretará esta semana, cuando se prevé que se conozca la agenda oficial definitiva que el pontífice desarrollará en las islas.

Así lo ha manifestado a los periodistas este lunes el consejero de Educación, Poli Suárez, quien ha insistido en que "lo fácil es suspender las clases" en todo el archipiélago, al tiempo que se ha preguntado por el efecto beneficioso que podrá tener esa medida en unas jornadas en las que la actividad judicial o sanitaria se efectúa con normalidad.

Tras presentar la llegada a las enseñanzas de Formación Profesional del material didáctico que da a conocer a los alumnos el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, Suárez ha sido preguntado por los planes que tiene su departamento respecto a las jornadas lectivas del 11 y 12 de junio, cuando el papa León XIV visitará Gran Canaria y Tenerife, respectivamente.

A la espera de conocer los desplazamientos concretos del papa en Canarias

El consejero ha manifestado que antes de tomar decisiones al respecto Educación tiene que conocer los desplazamientos concretos que hará el pontífice durante su estancia en estas islas, los cortes de tráfico que se producirán para garantizar su movilidad segura, dónde pernoctará y todos los detalles de su agenda oficial que, según ha dicho, se dará a conocer "este miércoles o jueves".

"A día de hoy no tenemos nada decidido, pero sí es verdad que tenemos avanzada la suspensión de clases por zonas".

"La mejor solución para la movilidad y la seguridad"

Suárez ha referido que aunque no esté previsto que el papa vaya a ir a La Aldea de San Nicolás o al norte de Gran Canaria, por ejemplo, sí hay profesores y alumnos que se desplazan a diario de esas zonas de esa isla para acudir a clase en su capital, como ocurre con otros que residen en Mogán, Telde o Ingenio, por lo que el análisis de lo que acordar debe ser "riguroso".

"Buscaremos la mejor solución para que la movilidad y, sobre todo, la seguridad, no se ponga en jaque, sino todo lo contrario", ha asegurado.