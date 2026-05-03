Canarias ejecuta un tercio de los fondos europeos ‘Next’, lejos de la media autonómica

La ejecución de los fondos europeos Next Generation en Canarias se mantiene lejos de la media de las comunidades autónomas y del Estado. Los datos al cierre de 2025 reflejan que el Archipiélago es la tercera comunidad autónoma con menor ejecución –33,36%– de las partidas comunitarias después de Navarra y Asturias, que tienen un balance del 19,9% y 32,4%, respectivamente. Con una asignación a la Comunidad Autónoma de 1.815 millones de euros, se habían movilizado hasta finales de 2025 y principios de este año 856 millones, el 47%, y resueltos 605 millones, el 33,3%. Un amplio informe realizado por la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) y Analistas Financieros Internacionales (AFI) recoge que las comunidades han movilizado ya el 76,12% de los 29.106 millones asignados del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) mediante convocatorias y licitaciones. La media de ejecución autonómica es del 46,31%.

En la gestión de los fondos europeos Canarias es más resolutiva en la concesión de ayudas que en las licitaciones. De hecho en las ayudas concedidas está por encima del 100% porque de los 297,8 millones de euros en subvenciones publicadas se han concedido 341,6 millones, muchas de ellas en instalaciones para autoconsumo con renovables o compra de coches eléctricos. Sin embargo, el panorama es bien distinto en las licitaciones que se han convocado financiadas con dinero comunitario ya que de los 558,5 millones licitados en el periodo 2021-2025 se han adjudicado proyectos por 264,1 millones, el 47,2% del total.

La canalización de los fondos va por barrios. Hay comunidades más ágiles en la adjudicación de los concursos públicos como es el caso de Cataluña, País Vasco o las ciudades de Ceuta y Melilla. Sin embargo en las ayudas las regiones más punteras son Valencia, Canarias, La Rioja o Aragón.

Otra forma de dar salida a los fondos es la descentralización, es decir, las partidas se transfieren del Gobierno central a las comunidades autónomas y éstas, a su vez, las traspasan al sector público dependiente, es decir, empresas públicas, fundaciones y entidades que son las que publican las licitaciones y las concesiones de ayudas. También hay canalización de fondos hacia los cabildos y los ayuntamientos. Según el estudio, comunidades como Asturias o Canarias han movilizado más del 20% de sus fondos a través de convocatorias instrumentales con el fin de transferirlos a otras entidades dependientes.

Contexto nacional

En el contexto nacional de las ayudas concedidas con fondos Next Generation Canarias se sitúa en el puesto 11 de las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas. Según el estudio las Islas han recibido en el periodo 773,8 millones de euros en subvenciones, lo que representa el 2,8% del total. Solo la Comunidad de Madrid y Cataluña acaparan cerca del 40% de las ayudas.

En cuanto a las licitaciones adjudicadas, el Archipiélago es la novena en volumen movilizado por este concepto. En el periodo 2021-2025 se han adjudicado 758,8 millones de euros en concursos públicos, lo que supone el 3,4% del total nacional. El 40% de las licitaciones adjudicadas se las llevan la Comunidad de Madrid, Cataluña y Andalucía, las regiones más habitadas y con más potencial económico del país.

El informe de Funcas y AFI pone blanco sobre negro la evolución de los fondos Next Generation tanto en el ámbito del Estado como en las comunidades autónomas. Los analistas concluyen que la financiación comunitaria ha sido decisiva para un crecimiento medio del PIB entre el 10 y el 14% en el periodo 2021-2025. En este quinquenio España ha recibido 71.366 millones de euros y ha comprometido 57.395 millones, poco más del 80%. Sin embargo ejecutados se está por el 55%, lo que equivale a cerca de 39.000 millones de euros.

Junto a las cifras el informe también analiza el impacto real sobre la economía de los fondos Next teniendo en cuenta que el origen de los mismos fue mitigar el impacto de la crisis de la pandemia del Covid y recuperar la actividad económica. «El efecto transformador de los fondos en la economía aún no se ha materializado, para lo que sería necesario mejorar la gestión y el diseño de los instrumentos», recoge el informe.

Los expertos llaman la atención sobre el corto espacio de tiempo para ejecutar los fondos en relación a la capacidad de gestión de las administraciones públicas españolas y la coordinación entre las mismas. Por ello resaltan que la gobernanza entre los diferentes niveles de la Administración añade «complejidad» al proceso debido a los diferentes ritmos de ejecución dependiendo de quien gestiona ya que el Estado ha asumido cerca del 60% de los fondos movilizados, las comunidades autónomas el 25% y las corporaciones locales el 15% restante.

Otro aspecto reseñable es la diferencia entre la inversión pública y el efecto tractor en la iniciativa privada. «Los fondos han contribuido a sostener la inversión pública, mientras que el impulso a la inversión empresarial ha sido inferior a lo previsto. Este resultado se refleja también a nivel agregado: a finales de 2025, la inversión empresarial se situaba aún 3,3 puntos por debajo del nivel prepandemia en términos reales, si bien se ha percibido un reciente repunte», señalan los analistas.